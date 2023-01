A- A+

Twitter Filho de Lula provoca Carlos Bolsonaro pelas redes sociais Luís Cláudio insinuou que filho 02 do ex-presidente fugiu com pai para os Estados Unidos

O filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luis Cláudio Lula da Silva, 37 anos, voltou a provocar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) pelas redes sociais.

“Só lembrando que meu pai, eu e meus irmãos não fugimos ou nos escondemos em nenhum momento. Mesmo a Lava Jato sendo escrota e parcial”, escreveu Cláudio em seu perfil no Twitter, em referência à viagem de Carlos aos Estados Unidos com o pai no final do ano passado.

Junto com o comentário, Luís Cláudio retuitou um post do Notícias Paralela que diz: “Segundo a Revista Fórum, Carlos Bolsonaro ainda se encontra nos EUA e não pretende retornar ao Brasil. Medo de ser preso pode fazer com que o filho do ex-presidente abra mão de mais 2 anos de mandato de vereador no Rio”.

Cláudio já havia usado as redes sociais para criticar o vereador no dia 10 de dezembro de 2022, quando chamou Carlos de “chorão” ao responder um comentário sobre a indicação do delegado Andrei Rodrigues para a direção da Polícia Federal (PF).

A nomeação de Rodrigues foi anunciada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, um dia antes. O delegado cuidou da segurança de Lula durante a campanha eleitoral do ano passado e seguiu cumprindo a função no período de transição. O diretor da PF também chefiou a segurança da então candidata à presidência Dilma Roussef (PT), em 2010.

“Que meigo! Será que teremos o berreiro da tal interferência e todo aquele circo criado em passado recente? Acho que não! Estamos falando de fatos expostos pela própria imprensa e não de canalhices de determinados!”, provocou Carlos.

O filho de Lula, então, respondeu:

“Quem interferiu foi seu pai...Vc e seus irmãos são imundos... Quando falam dos imóveis, das rachadinhas e o cacete a quatro vcs falam mal da imprensa... Agora que o papai perdeu a eleição vc está chorando e abraçando qualquer coisa. .. Desespero... Chorão”.

