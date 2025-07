A- A+

BRASÍLIA Filho do ex-presidente João Goulart no podcast da terça João Vicente Goulart é filósofo e presidente da Fundação João Goulart. Ele vai falar sobre o livro que resgata a memória do pai

João Vicente Goulart, filósofo e presidente da Fundação João Goulart, sediada em Brasília, será o convidado do meu podcast ‘Direto de Brasília’, em parceria com a Folha de Pernambuco, na próxima terça-feira (15). Filho do ex-presidente João Goulart, ele tem dedicado grande parte de sua vida a resgatar a memória do pai.

João escreveu o livro ‘Jango e eu: Memórias de um exílio sem volta’ e agora traz à entrevista novas evidências de que Jango pode ter sido vítima de envenenamento e não apenas de um ataque cardíaco, em 6 de dezembro de 1976.

Em depoimento à Comissão da Verdade Vladimir Herzog, João Vicente apresentou documentos que apontam reuniões secretas entre agentes americanos e autoridades brasileiras para planejar a eliminação de seu pai, além do relato do agente uruguaio Mario Leira Barreiro, que testemunhou esses encontros. A família já pediu a exumação dos restos mortais de Jango, a oitiva de agentes dos EUA e o acesso a arquivos do Departamento de Estado norte-americano, em busca de provas que confirmem essa versão.

Ao longo de sua trajetória política, João Vicente foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul (1983–1987) pelo PDT. Passou também pelo PGT e pelo PPL, chegando a concorrer à Presidência da República em 2018 como candidato do PPL. Desde 2019, é filiado ao PCdoB e atua como dirigente da legenda no Distrito Federal.

O ‘Direto de Brasília’ vai ao ar das 18h às 19h com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu Blog, incluindo cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste e a LW TV, de Arcoverde. São parceiros do programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid.

Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado e a revista Mais Nordeste, de Fortaleza. Os nossos parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o Grupo Grau Técnico.

Veja também