EX-PRESIDENTE Filhos de Bolsonaro participam de vigília em Brasília horas antes do julgamento Ex-presidente assistirá ao julgamento de casa, acompanhado de familiares

Horas antes do início do julgamento que pode levar à condenação de Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, dois dos filhos do ex-presidente participaram de uma vigília organizada por apoiadores em frente ao condomínio onde ele cumpre prisão domiciliar, em Brasília, na noite desta segunda-feira.



Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, e Jair Renan, vereador por Balneário Camboriú, estiveram ao lado de militantes em oração e fizeram discursos em defesa do pai.

Jair Renan afirmou ter viajado à capital nesta segunda-feira para estar próximo da família no momento considerado decisivo.

— Cheguei hoje a Brasília para estar ao lado do meu pai em mais uma etapa desta ilegal e implacável perseguição — disse, sob aplausos de simpatizantes.

Carlos, que desde a semana passada se mantém em Brasília, reforçou o discurso de injustiça contra o ex-presidente e agradeceu a mobilização dos apoiadores.





— O sentimento é de injustiça por tudo que está sendo feito. Vim agradecer a consideração das pessoas com o meu pai. A vida é assim, pessoa com mau espírito é pobre. Deus fará justiça — declarou o vereador.

A vigília reuniu cerca de 20 apoiadores, que se concentraram em frente ao condomínio do bairro Jardim Botânico. Com bandeiras do Brasil, camisetas da seleção e cartazes em defesa de Bolsonaro, o grupo entoou hinos religiosos e rezou pela absolvição do ex-presidente.

Por recomendação médica e jurídica, Bolsonaro não vai ao STF assistir ao julgamento. O ex-presidente segue apresentando episódios de soluços decorrentes da facada de 2018.

Nesta terça-feira, Carlos e Jair Renan devem assistir ao julgamento com o pai, assim como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro participa de sessão no Congresso, enquanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos.

