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Eleições 2026 Filiação de Tebet ao PSB é dada como certa por aliados; segunda vaga ao Senado seguem indefinidas Atual ministra do Planejamento vai ocupar uma das vagas ao Senado, enquanto Haddad deve concorrer ao governo de São Paulo; futuro dos também ministros Márcio França (PSB) e Marina Silva (Rede) ainda está em aberto

Com a confirmação da candidatura de Simone Tebet (MDB), ministra do Planejamento e Orçamento, ao Senado por São Paulo, e a sinalização do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que deve concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, a chapa da esquerda no estado começa a ganhar forma. Entretanto, ainda há indefinições sobre cargos importantes, como a vice e a outra vaga ao Senado.

A filiação de Tebet ao PSB é dada como certa por integrantes do partido ouvidos pelo Globo, e a expectativa é oficializar isso nas próximas semanas. Isso porque o MDB, sigla na qual Tebet está filiada agora, apoiará a reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo paulista e não estará no palanque petista no estado. Nesse cenário, sua candidatura depende de uma mudança de partido.

A ida da ministra para o partido foi um acerto entre a legenda e o presidente Lula (PT), que articula para ter um palanque forte em São Paulo tanto na disputa ao governo estadual, quanto no Senado, considerado prioridade para a esquerda neste ano. Natural do Mato Grosso do Sul, Tebet vai mudar o domicílio eleitoral para terras paulistas para poder concorrer. Ela deve deixar o Ministério do Planejamento até o fim do mês.

Ao confirmar a candidatura, a ministra afirmou que “aceitou a missão” após pedido do presidente e do vice, Geraldo Alckmin (PSB). Já Haddad vai deixar a Fazenda na semana que vem, e a expectativa é que seja feito um evento em São Paulo, com a presença do presidente Lula, para marcar sua saída e a oficialização de sua pré-candidatura.

A chapa, porém, ainda não está completa e o destino de outros dois ministros de Lula seguem indefinidos: Márcio França (PSB) e Marina Silva (Rede). Nos bastidores, o ministro de Empreendedorismo pleiteia a segunda vaga ao Senado, e seu futuro depende de uma conversa com o presidente, que ainda não ocorreu.

Aliados do ministro do Empreendedorismo argumentam que deve pesar a seu favor sua “experiência em São Paulo”, já que já governou o estado em 2018. Naquela eleição, ele tentou o governo estadual, mas perdeu no segundo turno para João Doria. Uma ala do PSB admite ser “difícil” que a legenda fique com as duas candidaturas ao Senado, mas outra parte do partido articula para isso argumentando justamente que a filiação de Tebet só ocorrerá devido à necessidade de um “acerto com o governo federal” e que a chegada da ministra ao partido não deveria impedir a escolha de França.

Outra possível cotada para mudar de partido é Marina Silva, também considerada para o Senado. Hoje, ela está na Rede, partido que ajudou a criar, mas que nos últimos anos enfrenta um racha interno. Petistas paulistas esperam que ela se filie ao PT, mas ela também foi convidada a integrar o PSB, uma articulação capitaneada sobretudo pela deputada federal Tabata Amaral. Entretanto, essa filiação é tida como mais difícil, e o destino de Marina ainda é uma incógnita. Outra opção ainda seria a ministra permanecer na Rede, já que em janeiro ela obteve uma decisão judicial favorável numa disputa com o grupo de Heloísa Helena, sua adversária no partido.

Segundo fontes ouvidas pelo Globo, o cenário ainda é de “indefinição” na segunda vaga ao Senado, ainda que França e Marina sejam os favoritos. Muitos acreditam que essa deliberação deve ser decidida “mais para frente”, em abril.

O vice de Haddad também está em aberto, e tanto França quanto Marina também são os principais cotados para o posto. Pode haver um acerto para que o PSB fique com o cargo, mas a ideia é que o próprio ministro decida sobre quem vai ocupar a posição. Um aliado dele apontou ser necessário “que haja afinidade entre os dois”, e que “não se trata apenas de uma decisão partidária neste caso”.

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