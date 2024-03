Filiado ao PL, Carlos Bolsonaro não vai à cerimônia de pré-candidatura de Ramagem

A- A+

Embora seja cotado como coordenador de campanha e o trabalho de mídias sociais do pré-candidato do Partido Liberal à prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem, o vereador Carlos Bolsonaro não deve ir à cerimônia de lançamento da candidatura, marcada para o próximo sábado, 16 de março. O pai de Carlos, o ex-presidente Jair Bolsonaro, deve comparecer ao evento, em Padre Miguel. Segundo a assessoria do partido, Carlos não iria ao evento pois a agenda teria sido definida em cima da hora e conflitaria com outro compromisso do vereador.

Carlos, vereador pelo Rio de Janeiro, deixou o Republicanos e se filiou ao Partido Liberal (PL), mesma sigla do pai. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do Globo, não houve anúncio oficial e nem deve haver evento para divulgação da filiação do vereador, por decisão dele mesmo. A filiação ocorreu na última sexta-feira, 8 de março.

Além do pai, também são filiados ao PL os dois irmãos de Carlos: o senador Flávio, pelo Rio, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, por São Paulo.

Presidência do partido

A migração de Carlos estava prevista para acontecer nessa janela partidária. Havia a expectativa de que ele assumiria a presidência do diretório municipal da capital fluminense, mas isso ainda não foi definido.

O acordo para ser dirigente local do partido tinha sido costurado em reunião com o atual líder, o vice-prefeito Nilton Caldeira. Segundo relatos feitos à reportagem, os dois políticos decidiram de forma consensual e pacífica que Carlos deveria presidir a sigla, visto que será o puxador da legenda em outubro.

Internamente, o PL tem o objetivo de torná-lo o vereador mais votado da cidade. Há ainda a expectativa de que Carlos atue nos bastidores como coordenador da campanha do deputado Alexandre Ramagem à prefeitura.

A mudança partidária ocorre poucos dias após o vereador ter criticado publicamente o presidente nacional, Valdemar da Costa Neto. Na semana passada, o filho do ex-presidente ironizou uma declaração de Valdemar.

Em entrevista ao jornal "O Diário", o dirigente afirmou que Lula era uma figura "extremamente popular" e comparou o perfil do petista com o de Bolsonaro:

— O Lula é um camarada do povo, é completamente diferente do Bolsonaro. E é um fenômeno ele chegar onde chegou. O José Alencar era vice-presidente, nós fizemos parte do governo... E Lula foi bem no governo também, elegeu a Dilma depois. Não tem comparação com Bolsonaro. Primeiro que o Lula tem muito prestígio, ele não tem o carisma que Bolsonaro tem, mas tem popularidade, é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não, tem um mandato só.

