A- A+

CINEMA Filme sobre Bolsonaro aparece classificado no gênero de crime, no site especializado IMDb Plataforma permite contribuições de usuários, que passam por avaliação. Imagem criada por IA com maletas do Master também foi incluída no perfil

O filme "Dark Horse", que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece classificado nos gêneros crime, biografia e drama no site especializado IMDb, referência para o mercado do cinema.

A produção entrou no centro da crise da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, depois que áudios em que ele aparece cobrando valores de patrocínio do banqueiro Daniel Vorcaro foram publicados pelo site The Intercept Brasil.

O longa-metragem se passa durante a corrida presidencial de 2018, vencida por Bolsonaro, então candidato do PSL. Uma das cenas importantes da trama é a que ele sofre um atentado durante a campanha, em comício realizado em Juiz de Fora, e recebe uma facada na barriga, deixando-o hospitalizado pelo resto da corrida eleitoral. Porém, não é possível determinar se a classificação de gênero foi feita por conta desta cena.

O IMDb funciona como um banco de dados sobre filmes, séries de televisão e outras produções audiovisuais. No site, usuários cadastrados em contas pagas podem editar as páginas dos filmes de forma colaborativa. No entanto, as informações precisam ser aceitas em um prazo determinado pela plataforma.

A página do filme no site ganhou ainda uma imagem criada por inteligência artificial, onde o seu ator principal Jim Caviezel, caracterizado como Jair Bolsonaro, segura duas maletas com a logomarca do Banco Master, de Daniel Vorcaro. Não é possível determinar quando aconteceu a inclusão da imagem ou quem foi responsável por ela.

Até a última quinta-feira (14), Vorcaro também aparecia como produtor executivo da obra no IMDb, o que já foi retirado do site. Procurada, a produtora de "Dark Horse" negou ter qualquer relação com a presença do nome do banqueiro na plataforma.

Segundo a colunista do Globo Malu Gaspar, o antigo dono do Banco Master repassou R$ 62 milhões para a produção. Após a repercussão do caso nesta quarta-feira, o senador Flávio Bolsonaro se manifestou em público por meio de uma nota e de um vídeo. Ele se defendeu e disse que Vorcaro "tinha um contrato" para financiar Dark Horse.

— Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato, que ele ao não pagar as parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, sequer ser concluído. Em função disso, procuramos outros investidores para concluir esse filme — disse Flávio.

Horas depois, no entanto, Mário Frias publicou uma nota no Instagram e afirmou que "não há um único centavo do sr. Daniel Vorcaro em Dark Horse". Ele acrescentou também que Flávio Bolsonaro não mantém qualquer ligação com a produção do filme.

"E, ainda que houvesse, não haveria problema algum: trata-se de relação estritamente privada, entre adultos capazes, sem um único real de dinheiro público envolvido", afirmou o deputado, em comunicado divulgado nas redes sociais.

Veja também