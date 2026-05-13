Filme sobre Bolsonaro financiado por Vorcaro teve set fiscalizado após denúncias trabalhistas
Filho do ex-presidente, Flávio pediu a dono do Banco Master mais dinheiro para conclusão do longa, que tem estreia prevista para este ano
Pivô da troca de mensagens entre o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve nos últimos meses inúmeros relatos de condições precárias no set de filmagem. Delegados sindicais visitaram a gravação depois de funcionários apontarem situações como atraso no pagamento, comida estragada e agressões.
Pelo menos 14 figurantes que participaram das gravações de “Dark Horse” se mobilizaram para processar os produtores do filme, segundo noticiou em dezembro a coluna Capital, do GLOBO. De acordo com as fontes, os figurantes alegam ter sido submetidos a condições de trabalho inadequadas e “humilhantes” no set, que incluíram restrições ao uso do banheiro.
Eles afirmam ainda que foram surpreendidos com o tema do filme no momento das filmagens. Ou seja, só souberam na hora que participariam de uma obra sobre Jair Bolsonaro. As jornadas também foram mais extenuantes que a média, dizem os contratados.
Leia também
• Governistas comemoram revelações, mas avaliam que Flávio Bolsonaro continua na corrida eleitoral
• Repasse de Vorcaro a filme de Bolsonaro supera orçamento de "Ainda Estou Aqui" e "O Agente Secreto"
• Tarcísio evita pergunta sobre pagamentos de Vorcaro a filme de Bolsonaro: 'Isso não é pauta'
A mobilização deles corrobora as diversas denúncias recebidas pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo (Sated-SP), que colheu relatos. O sindicato chegou a enviar delegados sindicais ao set no ano passado.
— Muitos dos figurantes se sentiram constrangidos, porque são críticos a Bolsonaro e não queriam estar associados a um filme com essa temática. O que muitos fizeram foi exagerar a atuação durante as filmagens, na esperança de que cortassem imagens com figurantes que se esforçaram para aparecer — contou uma figurante à coluna Capital.
O elenco aposta em outros nomes internacionais, como Lynn Collins (“John Carter – Entre Dois Mundos”) e Esai Morales (“Missão: Impossível – O Acerto Final”), além do brasileiro Felipe Folgosi, que interpreta um policial federal.
O diretor Cyrus Nowrasteh tem 69 anos e é conhecido por filmes de temática religiosa, como "O apedrejamento de Soraya M." (2008), "O jovem messias" (2016) e "Sequestro internacional" (2019).
"Tá num momento muito decisivo aqui do filme e como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado com o efeito contrário ao que a gente sonhou pro filme", diz o senador, em áudio enviado ao banqueiro.
Em outra mensagem — enviada na véspera da prisão de Vorcaro, em novembro do ano passado, Flávio sinalizou proximidade com o dono do Master.
“Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!", enviou.