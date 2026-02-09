A- A+

Jornada de trabalho Fim da 6x1: Lula e Boulos querem reunião com Motta na quinta-feira e aprovação no primeiro semestre Anúncio do encontro ocorre após presidente da Câmara enviar texto da mudança para a CCJ, nesta segunda-feira (9)

O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, afirmou nesta segunda-feira (9) que o presidente Lula quer se reunir com Hugo Motta (Republicanos), presidente da Câmara dos Deputados, na próxima quinta-feira (12), para tratar do fim da escala 6x1.

O encontro ocorreria após Motta ter enviado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) o texto que prevê mudanças na jornada de trabalho nesta segunda.

— O governo segue na proposta de enviar um projeto de lei com urgência constitucional porque isso faria com que a votação pudesse ocorrer nos próximos meses. A urgência constitucional, em 60 dias, trava a pauta da Casa Legislativa se não for votada. Então a gente garante as condições para que seja votado — afirmou Boulos, em evento em Mauá, na Grande São Paulo.

Para o ministro de Lula, a medida deveria ser votada preferencialmente antes das eleições de outubro.

— O objetivo do presidente Lula é votar o fim da escala 6x1 ainda este semestre, ainda este ano, com uma perspectiva muito clara. É lógico, todo processo tem negociação. Mas nós não abrimos mão de um máximo de 5x2, da redução da jornada para 40 horas (semanais) e também de não ter redução de salário — falou o ministro.

Motta encaminhou nesta segunda-feira à CCJ a Proposta de Emenda à Constituição que trata da redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1. A movimentação marca mais um passo da tramitação do tema na Casa e ocorre em meio ao esforço do comando da Câmara para se associar a pautas de apelo popular, com potencial repercussão eleitoral.

