Fim de relacionamento político entre Diego Cabral e Silvio Costa Filho 

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O clima azedou entre o prefeito de Camaragibe Diego Cabral (PSD) e o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos).



Na noite desta quinta-feira (2), em um restaurante na orla de Recife, onde foram vistos em uma reunião tensa, com o deputado estadual João de Nadegi também presente, deu pra perceber que houve uma discussão dos políticos, por conta das eleições desse ano.



O que se viu foi um descontentamento de Silvio, porque o prefeito estaria apoiando a governadora Raquel Lyra. Deu pra perceber que, ao final da conversa, Silvio Costa Filho disse para Diego que, caso ele não votasse em João Campos, não queria o voto dele pra deputado federal.

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