A- A+

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS Financiadores de atos terroristas foram identificados em dez estados, segundo Flávio Dino Ministro da Justiça declarou ainda que lista de pessoas que contrataram ônibus que podem ter transportado os terroristas até Brasília já está com o Governo Federal

O Governo Federal já identificou em pelo menos dez estados brasileiros financiadores dos atos terroristas promovidos por bolsonaristas radicais em Brasília neste domingo (8). O anúncio foi feito pelo Ministro da Justiça, Flávio Dino, durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (9) na capital federal.

"São 10 estados em que financiadores foram identificados. Mais ou menos”, disse Dino.

Detalhes como nome dos financiadores e de quais unidades da federação não foram repassados pelo Ministro. Na ocasião, Flávio Dino explicou que já está nas mãos do Governo Federal uma lista de pessoas que contrataram ônibus que podem ter transportado os terroristas até Brasília.

"Não é possível ainda distinguir, nitidamente, responsabilidades quanto ao financiamento. O que é possível afirmar cabalmente é que havia financiamento. Temos a relação de todos os contratantes dos ônibus, todas essas pessoas serão chamadas para prestar esclarecimentos, porque são pessoas que contrataram ônibus que não eram para excursões turísticas", declarou o Ministro da Justiça.

No último domingo, um grupo radical de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiu e depredou o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, obras de arte, vidraças e móveis foram destruídos pelos terroristas nos prédios localizados na Praça dos Três Poderes, na capital federal.

Veja também

Atos antidemocráticos PT condena atentados e defende mobilização permanente pela democracia