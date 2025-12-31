A- A+

ELEIÇÕES 2026 Financial Times cita vitória de Lula nas eleições de outubro entre suas previsões para 2026 Jornal britânico destacou os bons resultados econômicos do governo e os "gols contra" dos bolsonaristas em relação ao tarifaço de Trump

Anualmente, o jornal inglês Financial Times faz, às vésperas do reveillon, 20 previsões do mundo político para o ano seguinte.

Nesta quarta (31), a lista publicada traz a vitória de Lula nas eleições de outubro de 2026 como uma das apostas. Segundo a previsão, o atual presidente deve se beneficiar do bom momento econômico do Brasil e dos "gols contra" da direita bolsonarista.

O Financial Times citou o problema de saúde recente de Lula, que passsou, há um ano, por uma cirurgia de emergência na cabeça. Mas a previsão do jornal é de que o presidente vai ser reeleito por ter enfrentado os tarifaços de Donald Trump e por ter conquistado bons resultados econômicos.

"Gols contra da direita do Brasil também estão o ajudando. Alguns políticos conservadores pediram sanções dos EUA para punir o Brasil pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, mas a estratégia saiu pela culatra, já que Lula mobilizou a nação em torno dele", explicou o Financial Times, que ainda citou a possível candidatura de Flavio Bolsonaro.

Ucrânia, IA e eleições do Congresso dos EUA em outras previsões

Entre as outras 20 previsões do jornal, também há a de que o presidente da Ucrânia, Zelensky, não irá desistir da ocupação de Donas como parte do acordo de paz com a Rússia; A derrota dos republicanos nas eleições do Congresso americano em novembro; E que a "bolha" de Inteligência Artificial vai derreter no mercado de ações, com grandes perdas.

Nas previsões do último ano, o jornal errou sete das 20 apostas, mas acertou, por exemplo, que Trump ganharia a eleição nos EUA.

Veja também