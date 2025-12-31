Qua, 31 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta31/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Financial Times cita vitória de Lula nas eleições de outubro entre suas previsões para 2026

Jornal britânico destacou os bons resultados econômicos do governo e os "gols contra" dos bolsonaristas em relação ao tarifaço de Trump

Reportar Erro
Presidente Luiz Inácio Lula da SilvaPresidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Ricardo Stuckert

Anualmente, o jornal inglês Financial Times faz, às vésperas do reveillon, 20 previsões do mundo político para o ano seguinte.

Nesta quarta (31), a lista publicada traz a vitória de Lula nas eleições de outubro de 2026 como uma das apostas. Segundo a previsão, o atual presidente deve se beneficiar do bom momento econômico do Brasil e dos "gols contra" da direita bolsonarista.

O Financial Times citou o problema de saúde recente de Lula, que passsou, há um ano, por uma cirurgia de emergência na cabeça. Mas a previsão do jornal é de que o presidente vai ser reeleito por ter enfrentado os tarifaços de Donald Trump e por ter conquistado bons resultados econômicos.

Leia também

• The Economist afirma que Lula não deveria disputar reeleição por ser "idoso"

• Lavareda: Lula tem discreto favoritismo, mas 2026 não é jogo jogado

• PT lança cartilha com orientações jurídicas para influenciadores e militância digital pró-Lula

"Gols contra da direita do Brasil também estão o ajudando. Alguns políticos conservadores pediram sanções dos EUA para punir o Brasil pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, mas a estratégia saiu pela culatra, já que Lula mobilizou a nação em torno dele", explicou o Financial Times, que ainda citou a possível candidatura de Flavio Bolsonaro.

Ucrânia, IA e eleições do Congresso dos EUA em outras previsões
Entre as outras 20 previsões do jornal, também há a de que o presidente da Ucrânia, Zelensky, não irá desistir da ocupação de Donas como parte do acordo de paz com a Rússia; A derrota dos republicanos nas eleições do Congresso americano em novembro; E que a "bolha" de Inteligência Artificial vai derreter no mercado de ações, com grandes perdas.

Nas previsões do último ano, o jornal errou sete das 20 apostas, mas acertou, por exemplo, que Trump ganharia a eleição nos EUA.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter