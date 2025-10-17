Sex, 17 de Outubro

ATOS GOLPISTAS

'Fizemos até bolo': família aguarda libertação de presa no 8/1; alvará foi para presídio errado

STF encaminhou decisão para Presídio de Varginha, mas Alexsandra Aparecida da Silva está presa em Três Corações

Alexsandra Aparecida da Silva teve soltura determinada pelo STF, mas alvará foi enviado para a prisão erradaAlexsandra Aparecida da Silva teve soltura determinada pelo STF, mas alvará foi enviado para a prisão errada - Foto: Redes sociais/Reprodução

A família de Alexsandra Aparecida da Silva, mulher de 43 anos presa por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, ainda aguarda a libertação após o Supremo Tribunal Federal emitir um alvará de soltura para o município errado, na quarta-feira (15).

De acordo com o irmão dela, Mayk Luis Melo Silva, a família se deslocou para Três Corações na noite de quarta, mas precisou voltar para casa após descobrir que ela não seria liberada naquela noite.

Mayk foi até a penitenciária com o pai e a irmã de Alexsandra, e se deslocaram cerca de 100 km a partir da cidade onde vive a família, Fama, às margens do Lago de Furnas.

"A família toda estava ansiosa. Fizeram até bolo ontem (quarta) com bexiga para ela. Chegamos lá de noite, e fomos informados que a determinação pela soltura dela não tinha caído no sistema. Meu pai ficou muito ansioso, muito abalado. Esperamos um pouco e precisamos voltar para casa, e hoje (quinta) ela continua presa. Perdi minha mãe aos 9 anos. Foi a Alexsandra que cuidou de mim", comentou.

A decisão que a libertaria, emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, afirma que a presa "se encontra recolhida no Presídio de Varginha". No entanto, Alexsandra está detida na Penitenciária de Três Corações, em outro município de Minas Gerais.

De acordo com o advogado de Alexsandra, Wesley Bastos, na época da prisão, o STF determinou que ela fosse encaminhada para a prisão em Varginha, cidade que tem uma delegacia da Polícia Federal. No entanto, o presídio não conta com uma ala feminina, e no dia seguinte ela foi encaminhada para a Penitenciária de Três Corações, a 35 quilômetros de distância do destino inicial. No atestado carcerário, a justificativa para a transferência é "rotina de fluxo de gestão de vaga". Alexsandra está no presídio há dois meses e meio.

"O STF emitiu o alvará de soltura erroneamente. Foi um erro material, pois ela foi enviada inicialmente para Varginha, e enviaram o alvará de soltura para a mesma cidade. Isso causou um problema para a família, que se deslocou na noite dessa quarta-feira para Três Corações, depois das 18h, para recebê-la, e descobriu que ela não seria liberada. No entanto, o que importa é que já saiu o alvará, e estamos trabalhando para que haja a correção e ela seja solta", destacou o advogado.

A defesa de Alexsandra afirma que ela sofre de ansiedade, tem nódulo na mama, um cisto no punho e sofre com sangramento retal, e já reclamou do problema pelo menos três vezes durante o período em que está detida.

A reportagem procurou o STF e aguarda retorno.

Medidas cautelares
A decisão de Moraes pela soltura impõe medidas cautelares contra a bolsonarista, como o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e nos fins de semana, comparecimento em juízo semanal, proibição de usar as redes sociais e o recolhimento do passaporte. O descumprimento destas medidas implicará em nova decretação de prisão.

“A necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade não aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas da ré que pudessem atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, além de inexistirem, nos autos, quaisquer elementos capazes de evidenciar risco concreto de reiteração da prática delitiva”, afirmou Moraes.

Em sua coluna no jornal O Globo na última terça-feira, Fernando Gabeira mostrou que a ré, conhecida por Leca, vivia precariamente e cuidava de nove cachorros após o fim do casamento, que ocorreu após a primeira prisão dela, em Brasília. Ela estava na capital federal em 9 de janeiro de 2023, dia seguinte aos atos golpistas que culminaram na destruição dos prédios dos três Poderes, porque o ônibus em que ela estava quebrou, o que causou um atraso.

Segundo o advogado da ré, Alexsandra chegou à Brasília ainda no dia 8 de janeiro, por volta das 18h, depois da invasão aos prédios.

"Ela não participou de manifestação nenhuma. Foi em Brasília para participar, mas, durante o dia, o pessoal invadiu os prédios. Quando eles viram aquilo, eles quiseram até voltar, mas não conseguiram. Testemunhas confirmaram que eles pararam por várias vezes na viagem. Chegaram em Brasília e não tinham local para dormir, montaram uma barraca e foram presos na madrugada do dia 9", relatou Bastos.

Alexsandra havia deixado o presídio em março de 2023, mas voltou a ser detida em 22 de julho de 2025, após “diversos descumprimentos não justificados das medidas cautelares”, afirma Moraes na decisão em que determinou a soltura.

Bastos admitiu que ela descumpriu o horário determinado pela Justiça para estar em casa diariamente às 18h.

"Em Brasília, quando ela foi solta em março de 2023, foi colocada a tornozeleira eletrônica, mas o monitoramento eletrônico começava às 22h. Quando veio para Minas mudou tudo. Ela tinha que estar em casa às 18h. É muito complicado cumprir essa determinação. Ela é sozinha. Precisa trabalhar, precisa comer".

Veja também

