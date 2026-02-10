Ter, 10 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
POLÍTICA

Flávio acena à extrema direita da França, chama Macron de "incompetente" e minimiza recuo de Trump

Em viagem internacional para impulsionar pré-candidatura à Presidência, senador se reúne com sobrinha de Marine Le Pen, do partido Reunião Nacional

Reportar Erro
Flávio Bolsonaro participa de programa da CNews, na França Flávio Bolsonaro participa de programa da CNews, na França  - Foto: Reprodução/X

O senador Flávio Bolsonaro (PL) criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o mandatário francês, Emmanuel Macron, ao conceder entrevista, nesta segunda-feira, ao principal canal televisivo de notícias ligado à extrema direita da França. Com ataques a adversários políticos e ao Supremo Tribunal Federal (STF), o pré-candidatura à Presidência disse que o Brasil "não vive uma democracia plena" e que o pai, Jair Bolsonaro, foi condenado por "inimigos".

Além da entrevista à CNews, Flávio se reuniu com a deputada europeia Marion Maréchal, sobrinha da pré-candidata à presidência da França Marine Le Pen, do partido Reunião Nacional (RN), uma das principais figuras da extrema direita do país europeu. Os compromissos marcaram a nova parada de uma agenda internacional do pré-candidato, que busca consolidar seu alinhamento a lideranças conservadoras internacionais e impulsionar seu nome na corrida ao Planalto.

Na entrevista, Flávio Bolsonaro afirmou que o Brasil "precisa ser salvo com propostas modernas". O senador citou o escândalo de desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e tentou vinculá-lo a Lula. Ele também ressaltou esperar que os dois países tenham novos chefes de Estado no próximo ano e chamou Macron de "incompetente".

— O Brasil não aguenta mais quatro anos de um governo de extrema esquerda. Assim como a França, acredito, não aguenta mais um mandato de um governo de extrema incompetência como o de Emmanuel Macron, que tem feito tanto mal a este país — afirmou o senador, em referência ao pleito francês de 2027, do qual o atual presidente não poderá participar.

 

Leia também

• Pesquisa Real Time Big Data mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro e nomes do PSD

• Plano de Flávio Bolsonaro em MG tem resistência de Nikolas e atrapalha projeto de sucessão de Zema

• Pressionado por Flávio a se lançar em Minas, Nikolas descarta candidatura ao governo

Flávio disse que Macron viajou ao Brasil "apenas para tirar fotos abraçando árvores na Amazônia". Em 2024, o presidente francês posou para fotos com Lula em Belém. No ano passado, o presidente francês retornou à capital do Pará durante a COP30. Sem apresentar dados, disse que a Amazônia ficou mais preservada durante a gestão de Jair Bolsonaro.

A apresentadora Christine Kelly apresentou Flávio como o "favorito" para a eleição presidencial de 2026, mas ressalvou que ele aparece em segundo lugar nas pesquisas. Questionado por duas vezes por que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o ministro do STF Alexandre de Moraes do rol de sancionados pela Lei Magnitsky, o senador minimizou o recuo.

— O presidente Trump sabe que o Brasil tem uma posição muito estratégica na geopolítica mundial hoje. Por isso, precisa ter boas relações com o Brasil, independente de quem seja o presidente da República — afirmou.

Flávio também defendeu que o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, alvo de críticas dos políticos e empresários da França, foi "um passo adiante" e que não vai impactar produtores franceses.

No X, Flávio publicou trechos da entrevista e também uma foto de seu encontro com Marion Maréchal, a quem descreveu como "jovem liderança da direita conservadora na França". Ele afirmou que os dois discutiram "preocupações" comuns à Europa e ao Brasil, como a insegurança e a "agenda woke" — expressão adotada por setores conservadores para se referir a pautas progressistas ligadas a costumes e questões identitárias.

Também teriam compartilhado visões sobre "ativismo judicial", numa alusão a uma suposta postura do Judiciário de extrapolar suas competências para intervir em áreas dos outros Poderes.

Desde o início do ano, Flávio já esteve em países como Israel, Catar e Emirados Árabes.

Flávio busca percorrer outros destinos internacionais antes de retornar ao Brasil, onde tenta contornar resistências à sua pré-candidatura e um racha da oposição no primeiro turno. Antes disso, ele esteve em El Salvador e Estados Unidos para participar de agendas com políticos de direita.

Em meio à viagem internacional, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro cobrou engajamento de bolsonaristas e integrantes do espectro político da direita na pré-candidatura do irmão.
Pelo X, Eduardo afirmou que ele e o irmão foram "recepcionados com respeito e honra por líderes das Américas e do Oriente Médio" em meio a uma pré-candidatura "para tirar o Brasil do rumo da pobreza com Lula". Ele criticou pessoas do mesmo campo político que não se alinharam à investida do clã nos últimos dois meses.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter