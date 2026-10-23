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ELEIÇÕES 2026 Flávio aciona novamente TSE contra Lula e alega abuso de poder em comunicação digital Campanha do candidato, alega haver atuação coordenada de diferentes perfis para ampliar a circulação de conteúdos relacionados à disputa eleitoral

A campanha senador Flávio Bolsonaro (PL) entrou com nova ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial.

O senador do PL alega haver abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação pela campanha petista na eleição presidencial de 2026.

Na ação protocolada nesta sexta-feira (23), a equipe do senador sustenta que teria sido montada uma estrutura coordenada de comunicação digital - em plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, e X - em benefício da candidatura petista, com o uso de recursos financeiros, anúncios pagos e mobilização de perfis nas redes sociais.

O material enviado ao TSE reúne alegações sobre gastos com publicidade, páginas sem identificação de responsáveis, repositórios de conteúdo e publicações coordenadas.

Segundo o documento, o conjunto de práticas teria ampliado o alcance de mensagens favoráveis a Lula e de conteúdos negativos contra Flávio.

A campanha contabiliza 6.606 anúncios classificados como "propaganda negativa" durante a campanha, com despesa estimada entre R$ 1,54 milhão e R$ 2,49 milhões. Do total, 1.818 anúncios teriam sido removidos pelas plataformas.

Há ainda a indicação de 53 páginas cujos responsáveis não teriam sido identificados, associadas a 4.625 anúncios. Segundo a argumentação apresentada ao TSE, os anúncios teriam sido usados para direcionar tráfego a canais ligados à candidatura.

O documento menciona pagamentos em diferentes moedas, incluindo reais, dólares e pesos colombianos, como um dos elementos que, na avaliação do autor da ação, justificariam a apuração da origem dos recursos.

A acusação também destaca 130 ordens de mobilização aos eleitores de Lula dos dias 8 a 21 de outubro e afirma que 55 de 66 hashtags utilizadas alcançaram o grupo das dez mais populares em âmbito nacional.

Para a campanha de Flávio, os números indicariam a atuação coordenada de diferentes perfis para ampliar a circulação de conteúdos relacionados à disputa eleitoral. Com isso, pedem "medidas urgentes" para interromper as condutas apontadas na petição, retirar conteúdos e preservar provas digitais.

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