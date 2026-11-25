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BRASIL Flávio aposta nos irmãos para romper isolamento político e quer Carlos como porta-voz no Senado Com interlocução restrita a um grupo de aliados no Brasil, ex-presidenciável tenta preservar influência sobre o PL em meio às articulações pelo comando do Congresso

A derrota de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pela Presidência da República completa um mês nesta quarta-feira, com o senador nos Estados Unidos e em meio a uma tentativa de reorganizar sua atuação política.



Após deixar o Brasil dois dias depois do segundo turno, o ex-presidenciável aposta nos irmãos para romper o isolamento e preservar sua influência sobre o PL. A estratégia passa pela tentativa de fortalecer Carlos Bolsonaro (PL-SC), que assumirá uma cadeira no Senado em fevereiro, e pela atuação de Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), eleito deputado federal.

Flávio deve anunciar nos próximos dias que Carlos será seu porta-voz no Senado, segundo aliados. Em 30 dias, o ex-presidenciável passou de principal interlocutor eleitoral da direita a um personagem distante das negociações que definirão os rumos da oposição nos próximos quatro anos. Dirigentes do PL avançam nas articulações pelo comando do Congresso, enquanto outras lideranças do bolsonarismo, entre elas Michelle Bolsonaro, ganham espaço.

A perspectiva de ficar sem mandato a partir de fevereiro torna ainda mais relevante para Flávio a presença dos irmãos no Legislativo. Com Jair Bolsonaro preso e Eduardo Bolsonaro também nos Estados Unidos, Carlos e Jair Renan serão os únicos filhos do ex-presidente com mandato eletivo. A família contará ainda com Michelle, eleita senadora pelo Distrito Federal.

Carlos chegará ao Senado em condições mais favoráveis à atuação do PL do que as encontradas pelo irmão mais velho nos últimos anos. Com 29 parlamentares, o partido terá a maior bancada da Casa e ampliará seu poder de negociação sobre a composição das comissões, a tramitação de propostas do Executivo e a análise de indicações de Lula para tribunais superiores.





Desde que chegou aos Estados Unidos, Flávio passou a manter contato com um grupo mais restrito de interlocutores, entre eles o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o senador Rogério Marinho (PL-RN), que coordenou sua campanha presidencial.

A saída do país também esvaziou sua atuação parlamentar na reta final do mandato. Sem poder votar remotamente nas sessões plenárias, Flávio esteve ausente de discussões importantes para a oposição, como as da PEC da Segurança Pública e do pacote de ajuste fiscal do governo Lula.

Busca por influência à distância

Um dos primeiros testes da capacidade de Flávio de interferir nas decisões do PL após a derrota é a disputa pela presidência da Câmara. Apesar da resistência manifestada pelo senador à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB), uma ala do partido, com respaldo de Valdemar, defende uma composição com o atual presidente da Casa.

Com 121 deputados eleitos, o PL terá a maior bancada da Câmara. Os defensores do acordo argumentam que uma candidatura própria sem o respaldo de outras legendas pode comprometer a conquista de postos na Mesa Diretora e nas comissões permanentes.

A possibilidade de aliança provocou reações entre bolsonaristas. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) chegou a ameaçar deixar a legenda caso o apoio a Motta seja formalizado. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), também se opõe à composição. Valdemar, contudo, mantém abertas as negociações.

No Senado, a disputa pelo comando da Casa tem dado protagonismo a Michelle. Embora o PL tenha oficializado a candidatura de Rogério Marinho, tanto ele quanto Tereza Cristina (PP-MS), que também pleiteia o cargo, buscam o apoio da ex-primeira-dama.

Michelle ainda não declarou publicamente sua preferência e, segundo aliados, pretende ouvir os dois candidatos antes de tomar uma decisão. O cenário contrasta com o da campanha presidencial, quando Flávio concentrava as articulações nacionais do bolsonarismo e era procurado por governadores e dirigentes partidários interessados em construir alianças com a direita.

Perda de seguidores e agendas no exterior

A redução da visibilidade de Flávio também se manifesta nas redes sociais, uma das principais ferramentas de mobilização de sua campanha. O senador perdeu cerca de 45 mil seguidores no Instagram, segundo levantamento da Ativaweb DataLab.

Ao desembarcar nos Estados Unidos, o ex-presidenciável anunciou que pretendia liderar a oposição brasileira a partir do exterior. Desde então, passou por Washington e pelo Texas e buscou interlocução com lideranças conservadoras americanas. As agendas, porém, ficaram longe de reproduzir a repercussão de suas atividades durante a corrida presidencial.

A decisão de deixar o Brasil provocou mal-estar entre dirigentes do PL e antigos colaboradores da campanha. Flávio viajou sem comunicar previamente sua saída ao Senado e foi alvo de críticas de Valdemar.

Nos primeiros dias no exterior, também gerou desconforto ao divulgar um documento em que se apresentava como presidente eleito do Brasil, posteriormente alterado. Marinho, por sua vez, afirmou não haver provas de fraude nas eleições.

A aposta nos irmãos ocorre em um momento de redistribuição de forças dentro do próprio bolsonarismo. A derrota nas urnas interrompeu o processo de transferência de protagonismo de Jair Bolsonaro para o filho mais velho, escolhido pelo ex-presidente para disputar o Planalto.

Durante a campanha, Carlos e Eduardo estiveram entre os principais defensores da candidatura de Flávio, enquanto a relação com Michelle foi marcada por divergências em torno de alianças estaduais e das decisões políticas da família.

A partir de fevereiro, a ex-primeira-dama terá mandato próprio no Senado, e o PL contará com as maiores bancadas do Congresso, além de seis governadores eleitos. Sem cargo eletivo e longe do país, Flávio terá o desafio de converter o capital acumulado nas urnas em influência sobre essas lideranças.

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