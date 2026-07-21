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PRÉ-CANDIDATO Flávio articula encontro com Milei para reforçar ofensiva internacional antes da convenção do PL Presidente da Argentina chega ao Brasil na sexta-feira e deve se reunir com o senador antes de participar do evento que oficializará sua candidatura ao Planalto

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) articula um encontro reservado com o presidente da Argentina, Javier Milei, na noite de sexta-feira, em São Paulo, horas antes da convenção nacional do PL que oficializará sua candidatura à Presidência da República. A reunião, tratada como provável por integrantes da campanha, faz parte da estratégia do senador de reforçar sua agenda internacional e exibir o apoio de lideranças conservadoras estrangeiras às vésperas do início oficial da campanha.

Ao Globo, o coordenador da campanha de Flávio, senador Rogério Marinho (PL-RN), afirmou que a expectativa é de que os dois tenham uma conversa privada antes da convenção.

— É provável que eles se encontrem, sim, para ter tratativas privadas antes da convenção — disse.

Milei desembarca no Brasil na sexta-feira para uma agenda de dois dias em São Paulo. No sábado pela manhã, antes da convenção do PL, o presidente argentino tem encontro previsto com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes. Em seguida, participa, às 10h, da convenção que oficializará a candidatura de Flávio ao Palácio do Planalto.

A presença do argentino é tratada pela campanha como uma demonstração pública de apoio internacional ao senador e mais um capítulo da estratégia de aproximá-lo de lideranças da direita mundial. Aliados avaliam que a imagem ao lado de Milei reforça a narrativa de alinhamento entre governos conservadores na América Latina e ajuda a projetar Flávio como representante brasileiro desse grupo político.

A agenda dá continuidade à aproximação iniciada no final do mês passado, quando Flávio esteve em Buenos Aires para uma reunião de cerca de uma hora com Milei na Quinta de Olivos, residência oficial da Presidência argentina . Na ocasião, o encontro foi marcado por manifestações de apoio do presidente argentino à candidatura do senador.

— Foi um papo maravilhoso. É uma pessoa que tem uma simpatia pelo presidente Bolsonaro e pelo meu irmão, Eduardo. Falamos muito da onda azul que passa pela América Latina porque a esquerda só destrói. Milei fez cortes aqui, inspirado por Bolsonaro e nós, se Deus quiser, também faremos um tesouraço a partir do ano que vem — disse o senador à época.

A viagem de Milei ao Brasil também incluiria uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Em entrevista concedida à rádio argentina Now, o presidente afirmou que, além de participar da convenção do PL, pretendia ir à capital federal para "cumprimentar" Bolsonaro.

O encontro, porém, foi inviabilizado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No último sábado, o magistrado considerou prejudicado o pedido da defesa de Bolsonaro para autorizar novas visitas, por entender que a solicitação perdeu o objeto após a decisão que suspendeu, por 30 dias, todas as visitas sociais ao ex-presidente, mantendo apenas o acesso de advogados e profissionais de saúde.

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