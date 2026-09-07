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'Consórcio' Flávio associa Lula a Moraes e diz que pretende acabar com 'consórcio' entre os dois A declaração foi dada durante o ato de campanha de 7 de Setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, disse que os eleitores que votam no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também votam no ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A declaração foi dada durante o ato de campanha de 7 de Setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Flávio atacou Lula e Moraes ao entoar, diversas vezes, os coros "Fora Lula" e "Fora Moraes", na esteira das revelações de mensagens do ministro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro - inelegível e em prisão domiciliar - prometeu o fim da polarização política a partir de janeiro.

Em tom de confronto, Flávio disse que o "consórcio" entre Lula e Moraes "vai acabar" e acusou o presidente de usar indicações e nomeações para perseguir o bolsonarismo. "Lula indicou dois ministros do Supremo com a missão de perseguir Bolsonaro e seus aliados", afirmou no palanque.

O candidato ainda afirmou que, caso eleito, pretende fazer novas indicações ao STF e vinculou a promessa à saída de Moraes da Corte. "Vou indicar cinco ministros para o STF porque Alexandre de Moraes cairá", salientou.

Flávio também listou pautas que pretende defender nas nomeações e em um eventual governo: ministros contra às drogas, contrários à ideologia de gênero nas escolas, que respeitem a Constituição e não persigam adversários políticos. Disse ainda que vai trabalhar para "resgatar a credibilidade" do Judiciário e "proteger o STF do ministro Alexandre de Moraes".

Flávio expressou o desejo de vencer a eleição no primeiro turno e convocou apoiadores para garantir a vitória. No entanto, pesquisas de intenção de voto indicam que é praticamente certo um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula (PT).

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