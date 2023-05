A- A+

REDE SOCIAL Flávio Bolsonaro acusa ex-candidato que se apresentava como 'marqueteiro' do ex-presidente de golpe Senador gravou vídeo no qual afirma que Michel Winter têm usado o nome da família e de Jair Bolsonaro para praticar estelionato

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) gravou um vídeo no qual acusa o ex-candidato a deputado federal Michel Winter, que se apresentava nas eleições do ano passado como "marqueteiro" do ex-presidente, de praticar golpes financeiros no nome da família Bolsonaro. No pleito, por Minas Gerais, ele obteve 432 votos.

Em registro compartilhado em aplicativos de mensageria, o filho mais velho do ex-presidente afirma que o clã não tem "nenhuma relação de proximidade" com Winter.

— Eu já vi vídeos também dele dizendo que "o presidente Bolsonaro me mandou aqui para fazer isso para falar aquilo" é tudo mentira. Então fiquem em alerta, fiquem espertos para não serem vítimas de um golpe desse senhor Michel Winter e qualquer pessoa que esteja próxima dele. Ele não tem nenhuma espécie de relação conosco, de proximidade, de amizade, de vínculo, de trabalho, nada. Ele simplesmente manipula as imagens para dar golpe em pessoas inocentes, então não caiam nisso não.

Após a vitória de Lula (PT) nas urnas, o portal Metrópoles noticiou que Michel Winter esteve em frente ao Quartel-Geral do Exército, onde se apresentou como enviado oficial de Bolsonaro.



Apesar de alegar não ter vínculo com Winter, o irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Eduardo Torres, segue o "marqueteiro" no Instagram.

Ao Globo, Michel Winter afirmou que as acusações são falsas e que irá abrir um processo por difamação e calúnia contra Flávio Bolsonaro:

— Isso não é verdade, eu nunca pedi pix na minha vida. Coloco minhas contas à disposição das autoridades — afirma.

De acordo com Winter, ele ajudou, enquanto marqueteiro, na campanha de 2018 a virar votos em Minas Gerais e esteve no gabinete de Flávio recentemente.

