Eleições 2026 Flávio Bolsonaro admite que pode abandonar candidatura Senador participou de primeiro ato como pré-candidato em Brasília

Em seu primeiro ato público após anunciar candidatura à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) admite que pode não levar o projeto até o fim, mas diz que "tem um preço" para desistir.

— Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho um preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim — disse neste domingo após participar de um culto em Brasília.

Indagado se o preço a ser pago seria a votação da anistia, o senador respondeu:

— Está quente, está perto —afirmou.

Pesquisa Datafolha divulgada no último sábado apontou que só 8% dos eleitores consideram Flávio Bolsonaro o nome que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deveria apoiar na disputa presidencial de 2026. A preferência permanece concentrada na ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, citada por 22%, e no governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), lembrado por 20%.

Após participar de um culto em Brasília, o senador reiterou que a decisão de se candidatar foi tomada depois de conversas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, e que aguardava o momento em que o pai se sentiria “confortável” para autorizar o anúncio.

Flávio relatou que Bolsonaro o sondava “há bastante tempo” sobre disputar a Presidência, diante das dificuldades do cenário atual. Segundo ele, o anúncio foi feito após uma reunião familiar na última semana. Agora, disse, o objetivo é atrair aliados e começar a definir o projeto de governo.

