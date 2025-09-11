A- A+

JULGAMENTO Flávio Bolsonaro afirma que "o jogo não acabou", após condenação do pai pelo STF Ex-presidente está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Momentos depois de a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenar Jair Bolsonaro na ação que investiga a trama golpista, Flávio Bolsonaro, senador e filho do ex-presidente, disse que o jogo não acabou e que ele segue preparado para disputar a eleição de 2026. Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

— Todos que colocam seu nome é de forma legítima e todos sabem que precisam do apoio do Bolsonaro, mas o jogo não acabou. Não queiram colocar Bolsonaro como carta fora do baralho. Mais do que nunca Bolsonaro está pronto para ser presidente do Brasil — disse Flávio, na porta do condomínio onde o pai cumpre prisão domiciliar.

Durante a entrevista, Flávio criticou o ministro Alexandre de Moraes e a condução do processo:

— Teve uma completa negação à defesa. Houve uma série de desvios cometidos por Moraes.

O senador transmitiu uma mensagem aos apoiadores do pai:

—Nós estamos firmes e fortes. A história vai mostrar que estamos do lado da defesa da democracia.

Ele defendeu a mobilização no Parlamento para buscar uma anistia ampla, geral e irrestrita, incluindo o próprio ex-presidente.

— Agora vamos unir o parlamento pela anistia ampla, geral e irrestrita para todos, incluindo Bolsonaro — citando também a revisão do inquérito das fake news.

Flavio afirmou que a condenação teve impacto emocional sobre Bolsonaro, que foi visto soluçando quando acenou à imprensa de dentro da garagem de sua casa mais cedo.

Ele deu as declarações ao lado do advogado de seu pai, Paulo Bueno. O profissional deixou a Corte quando Carmen Lúcia proferia seu voto e esteve na residência do cliente por pouco mais de uma hora.

