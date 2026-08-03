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ELEIÇÕES 2026 Flávio Bolsonaro afirma que vai aceitar resultado de eleição, mas pede mais 'transparência' em urnas Postulante ao Planalto afirmou também que possui uma 'candidatura de protesto' ao que chamou de 'perseguição' ao pai

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) se comprometeu a aceitar o resultado eleitoral deste ano. A declaração ocorreu durante entrevista ao programa "Canal Livre", exibido neste domingo pela TV Band.

— Eu vou aceitar (o resultado da eleição). Vou concorrer com essas regras, e tenho certeza que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), diferente do de 2022, vai ser um TSE imparcial e vai tomar todas as providências para que essa eleição ocorra com mais segurança e mais transparência, porque o maior interessado em que as eleições aconteçam com essa normalidade é o próprio TSE.

No mês passado, Flávio citou uma informação falsa sobre as urnas eletrônicas brasileiras ao pedir a uma plateia de representantes diplomáticos estrangeiros que enviem "a maior quantidade de observadores possível" para acompanhar o pleito de outubro. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — que se tornou inelegível por uma reunião com embaixadores na qual teceu ataques ao sistema eleitoral do país — mencionou dados inverídicos sobre uma empresa venezuelana que aparece em documentos da CIA divulgados pela gestão Trump na semana passada.

Durante a entrevista exibida neste domingo, Flávio pediu que o TSE tenha mais transparência com relação aos equipamentos utilizados na votação.

— Só estou cobrando que o TSE imponha mais camadas de transparência — disse Flávio após ser confrontado pela informação de que a empresa venezuelana nunca produziu uma urna utilizada no Brasil. O senador, então, completou: — Estou pedindo apenas para colocar mais camadas de segurança (nas urnas eletrônicas).

Flávio afirmou que possui uma "candidatura de protesto" ao que chamou de "perseguição" ao pai. O senador comentou também a indefinição com relação à vice na sua chapa.

— As conversas continuam. A gente tem essa data até 5 de agosto para tomar uma decisão. Todo mundo sabe da minha preferência por indicar uma mulher que seja preparada, que agregue a essa chapa.

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