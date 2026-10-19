Flávio Bolsonaro apaga posts em que criticava o Bolsa Família

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O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) apagou publicações antigas no X, antigo Twitter, em que criticava o Bolsa Família. A exclusão dos posts ocorreu nesta segunda-feira (19), no mesmo dia em que sua coordenadora econômica, Daniella Marques, defendeu uma regra de transição de dois anos para que beneficiários deixem o programa social caso consigam outras fontes de renda.

Nas publicações que deixaram de estar disponíveis no perfil do senador, Flávio classificava o Bolsa Família como “bolsa-farelo” e acusava o Partido dos Trabalhadores (PT) de utilizar o benefício para manter eleitores e perpetuar a pobreza. Em outros textos, o parlamentar defendia a imposição de limites de tempo para o recebimento do auxílio e afirmava que o programa teria caráter “clientelista eleitoral”.

Entre as mensagens apagadas, também estavam declarações de que eleitores trocariam votos por benefícios, como cestas básicas e o próprio Bolsa Família. Os registros das publicações, no entanto, foram preservados e voltaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira.

A exclusão das publicações antigas de Flávio Bolsonaro reacendeu o debate sobre o posicionamento do senador em relação ao principal programa de transferência de renda do governo federal e sobre as mudanças defendidas por sua campanha para a política de assistência social.

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