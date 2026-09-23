Flávio Bolsonaro associa Lula a Vorcaro: pergunta se era amigo, conselheiro ou sócio do Master
Nas publicações, porém, Flávio não menciona o "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que recebeu vultosos recursos do banqueiro
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) usou suas redes sociais para criticar as notícias de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria recebido Augusto Lima, sócio do banco Master, e a declaração de um advogado do banqueiro Daniel Vorcaro de que Lula teria recebido um presente do banqueiro. Em três postagens, Flávio volta a associar Lula a Vorcaro. Em nenhuma cita o caso "Dark Horse" - que o liga ao dono do Master
"Lula era amigo, conselheiro ou sócio do Banco Master?", escreveu Flávio em uma das postagens, ao compartilhar a notícia.
Reportagem do jornal O Globo mostrou que o advogado Walfrido Warde, que fazia parte da defesa de Daniel Vorcaro, citou em um diálogo de WhatsApp com o então dono do Banco Master um suposto uísque dado de presente a Lula. Warde diz ainda que o petista "mandou um abraço" para o banqueiro.
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"LULA É VORCARO. Segundo mensagens reveladas hoje, Lula tratou do caso Master topando receber não só Vorcaro, mas também seu sócio, o baiano Augusto Lima. Negociaram o quê?", questionou Flávio em outra publicação.
Flávio ainda criticou a relação de Marcola, ex-chefe do gabinete pessoal de Lula, com Vorcaro. "Lula já disse que não conhece o Marcola e que o Lulinha é filho do Bolsonaro?", ironizou o "Zero Um". "O Marcola, chefe de gabinete de Lula, que está abrindo as portas do gabinete de Lula para Vorcaro é o mesmo que abria as portas dos ministérios de Lula para que Lulinha fizesse negócios dentro do próprio governo Lula?"
'Dark Horse'
Nas publicações, porém, Flávio não menciona o "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que recebeu vultosos recursos de Vorcaro. Flávio confirma ter buscado os repasses, mas diz que não negociou contrapartidas pelo dinheiro.