Flávio Bolsonaro avisa aliados que antecipará retorno ao Brasil após pressão de bolsonaristas

Sob pressão de aliados e críticas nas redes sociais por estar fora do país enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrenta medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) avisou aliados que vai interromper as férias em Portugal e deve retornar ao Brasil ainda nesta quarta-feira (23).

A previsão inicial era de que o parlamentar permanecesse na Europa até o dia 1º de agosto, aproveitando o recesso parlamentar e o período de férias escolares com a família. Nos bastidores, porém, a ausência em meio à nova ofensiva judicial contra Bolsonaro gerou incômodo entre apoiadores e também entre interlocutores próximos ao núcleo político da família.

Segundo relataram interlocutores ao Globo, o próprio ex-presidente já foi informado da decisão do filho de antecipar o retorno. Procurado pela reportagem, o senador e sua assessoria não responderam até a publicação deste texto.

A mudança de planos ocorre enquanto o ministro Alexandre de Moraes analisa a manifestação em que a defesa de Bolsonaro afirmou que não descumpriu as medidas cautelares impostas. Bolsonaro está proibido de manter contato com outros investigados, como o filho Eduardo Bolsonaro, e de usar as redes sociais, ainda que por intermédio de terceiros.



Também há a ordem de recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana. Na semana passada, o ex-presidente passou a usar tornozeleira eletrônica e se recolheu na sede do PL, em Brasília, evitando aparições públicas e delegando a aliados as manifestações contra o Supremo.

Com trânsito entre a base bolsonarista no Congresso e a cúpula partidária, Flávio é considerado peça-chave na articulação política da família neste momento de instabilidade.

A expectativa é que ele assuma papel de porta-voz do pai e ajude a costurar uma estratégia de diálogo com líderes do Centrão e com advogados da família.

Pressão por viagem

Após as medidas cautelares terem sido determinadas, Flávio Bolsonaro precisou ir à publico se manifestar sobre a viagem. "Estou em viagem programada com minha família desde o ano passado, durante o recesso parlamentar de julho e férias escolares de minhas filhas. Falo com meu pai e lideranças aliadas todos os dias. Mas a propagação de mentiras se alastra rápido quando é contra Bolsonaro", escreveu Flávio neste domingo, no X.

"Ufa, ainda bem que são as férias e o recesso. Se funcionário público trabalhasse a iniciativa privada, estaria demitido na primeira crise. Sorte a de vocês que ninguém consegue demiti-los", respondeu o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira e residente nos Estados Unidos.

Na sexta-feira e no sábado, parlamentares de esquerda fizeram publicações sobre a saída de Flávio do país. O deputado federal André Janones (Avante-MG) chegou a dizer que o senador havia viajado em fuga: "Depois do papai vagabundo botar a tornozeleira ele entrou em DESESPERO e foi para Lisboa na tentativa de escapar da justiça".

