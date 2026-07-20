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ELEIÇÕES 2026 Flávio Bolsonaro busca Ciro e Rueda para tentar reverter saída de PP e União Brasil de aliaça Segundo interlocutores, pré-candidato à Presidência já telefonou aos presidentes das siglas e deve reforçar apelo durante convenção da federação em São Paulo

Após a desistência de Rogério Lisboa da candidatura a vice-governador no Rio, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) intensificou a interlocução com as direções nacionais do PP e do União Brasil para tentar evitar que a federação formada pelas duas siglas adote uma posição de neutralidade nas eleições.

Segundo interlocutores ouvidos pelo GLOBO, Flávio já telefonou aos presidentes das legendas, Ciro Nogueira (PP) e Antonio Rueda (União Brasil), e deve voltar a tratar do assunto pessoalmente nesta segunda-feira, durante a convenção estadual da federação, em São Paulo. O pré-candidato confirmou presença no evento, que deve reunir os dois dirigentes no maior colégio eleitoral do país.

Embora a articulação conduzida por Flávio tenha caráter nacional, dirigentes do PL avaliam que ela pode influenciar diretamente os desdobramentos nos estados, especialmente no Rio, que vai ser tema das conversas. Na avaliação da cúpula do partido, uma eventual neutralidade da federação deixaria Douglas Ruas (PL) mais isolado na disputa pelo Palácio Guanabara e beneficiaria o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), que reúne MDB, PSD e a federação PT-PV-PCdoB, entre outras legendas.

No plano estadual, a negociação vem sendo conduzida pelo presidente do PL no Rio, o deputado Altineu Côrtes. Na sexta-feira, ele se reuniu com o presidente estadual do PP, deputado Dr. Luizinho, em uma conversa que já tratava sobre a desistência de Rogério Lisboa. No domingo, Altineu também tratou do assunto com Antonio Rueda, logo após o ex-prefeito oficializar sua decisão. A expectativa do PL é aguardar uma definição da federação nos próximos dias, enquanto dirigentes fluminenses seguem discutindo alternativas para preservar a aliança no estado.

O novo impasse se soma a uma sequência de dificuldades enfrentadas pela direita no Rio nos últimos meses. O ex-governador Cláudio Castro (PL), inicialmente escolhido para disputar uma das vagas ao Senado, foi substituído pelo senador Carlos Portinho após se tornar inelegível e ser alvo de duas operações da Polícia Federal.

Na segunda vaga da chapa, o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil) deixou de ser considerado depois de ser preso em flagrante por porte ilegal de um fuzil. Antes disso, o PL também viu fracassar a estratégia de colocar Douglas Ruas no comando do Palácio Guanabara antes da campanha, quando o Supremo Tribunal Federal manteve, em decisão provisória, o desembargador Ricardo Couto à frente do governo estadual — o caso ainda está sendo analisado pelo plenário.

Apesar do cenário, integrantes da cúpula do PL afirmam reservadamente que ainda não consideram perdida a aliança com a federação. A expectativa é que PP e União mantenham o apoio ao projeto da direita, substituindo apenas Rogério Lisboa por outro nome na vice de Ruas. Segundo esses interlocutores, a saída do ex-prefeito foi motivada por questões pessoais e não representa, necessariamente, uma ruptura política. Ainda assim, dirigentes do PL reconhecem que o episódio fortaleceu as articulações em favor da neutralidade da federação.

A convenção estadual do PL no Rio está marcada para sexta-feira. Até lá, a expectativa da legenda é que a definição das direções nacionais de PP e União Brasil permita preservar a aliança no estado e evite que a saída de Rogério Lisboa se transforme em mais um revés para o projeto eleitoral de Douglas Ruas e de Flávio Bolsonaro.

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