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ELEIÇÃO Flávio Bolsonaro: Carlos Lottenberg será ministro da Saúde para trazer "padrão Einstein" ao SUS O oftalmologista é graduado em medicina pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, disse que escolheu o médico Cláudio Lottenberg como ministro da Saúde caso seja eleito para "trazer o padrão Einstein ao SUS", em referência ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.



Disse ainda que, com Lottenberg, haverá investimento em tecnologia e inteligência artificial para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Flávio evitou comentar sobre críticas feitas por Lottenberg ao ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à gestão da pandemia de coronavírus.

"Estou olhando para frente, não adianta ficar discutindo o passado. Eu acredito que muita coisa que a gente passou, da pandemia até agora, ninguém tem certeza exatamente do que deu certo, o que não deu", disse a jornalistas durante agenda em Angra dos Reis (RJ).

Lottenberg preside atualmente o Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, o Instituto Coalizão Saúde e a Confederação Israelita do Brasil (Conib). O oftalmologista é graduado em medicina pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo.

Flávio está em agenda de campanha no litoral fluminense. Os compromissos ao longo da tarde incluem uma "motocarreata", cortejo com motos e carros, e uma "barqueata", cortejo com barcos. Junto a ele estão o seu candidato a vice, Alfredo Gaspar (PL), o candidato ao governo do Rio de Janeiro Douglas Ruas (PL), os candidatos ao Senado Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL), além do candidato a deputado federal Renato Araújo (PL-RJ).

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