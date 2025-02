A- A+

Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro chama Rio, governado pela direita há 6 anos, de "resort do crime", mas culpa a ADPF Senador estreou podcast tendo o governador Cláudio Castro como convidado; os dois reforçaram o embate com o prefeito Eduardo Paes

Ao rebater um vídeo do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) classificou o estado, governado pela direita desde o início de 2019, como “resort do crime”.

Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a culpa recai sobre a chamada ADPF das Favelas, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

— O Rio infelizmente virou, sim, um resort do crime — disse o senador, que em vários momentos pintou o cenário da segurança no estado como caótico.

Ao lado dele, durante as declarações, estava o governador Cláudio Castro (PL), primeiro entrevistado do novo podcast de Flávio.

Assim como eles, Paes é crítico da ADPF, que exige uma série de justificativas para as operações policiais, mas reclama que a ação é usada como desculpa pelo governo do estado para justificar a crise na segurança.

O prefeito tem reforçado a produção de conteúdos nas redes sobre o tema, que tende a ser central na eleição do ano que vem — quando provavelmente concorrerá a governador.

Além disso, apresentou no início deste mandato alguns projetos voltados para a área, como a criação de uma força municipal armada.

A fim de se contrapor a Paes, o governador disse que o prefeito não valoriza a Guarda Municipal.

— Eu já chamei mais de 5 mil policiais, comprei mais de 3 mil viaturas. Quantos guardas municipais novos tem de 2021 para cá? Quantas viaturas e tasers a Guarda Municipal tem? — questionou.

Em entrevista ao Globo em dezembro, Castro reconheceu que tem avaliação ruim na capital do estado por causa da segurança pública.

Alegou, no entanto, que não tem "nenhuma" responsabilidade pelo problema. Entre as reclamações dele, repetidas no podcast de Flávio, está a atuação do Judiciário.

No podcast, em sinal claro de discursos que o bolsonarismo quer propagar em 2026, uma TV exibia a frase "Brasil seguro é com Bolsonaro".

Em alguns momentos, Flávio e Castro fizeram críticas ao governo Lula concentradas na segurança, sobretudo ao que consideram o mau controle das fronteiras brasileiras.

