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DESEMBARQUE Avião com Flávio Bolsonaro e família desembarca em Miami, nos Estados Unidos Nas imagens, veiculadas pela CNN, ele desembarca da aeronave acompanhado da esposa e das filhas

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, no Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28), por volta das 10h25 (horário de Brasília). Nas imagens, veiculadas pela CNN, ele desembarca de um jato particular no aeroporto executivo de Opa-locka, acompanhado de sua esposa e filhas.

O senador, de 45 anos, que está sob investigação no Brasil por suposta corrupção e lavagem de dinheiro. Flávio Bolsonaro deixou o Brasil após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o proibia de deixar o país e determinava a entrega dos passaportes à Polícia Federal (PF). Os documentos não foram entregues no prazo delimitdado e foram cancelados.

O candidato derrotado nas eleições presidenciais do último domingo (25) viajou para a Argentina, na terça (27). De lá, decolou do aeroporto de Puerto Iguazú, em Misiones, a bordo de um avião Gulfstream G400, acompanhado de sua família.

Segundo o Palácio Presidencial argentino, Flávio, acompanhado de sua mulher Fernanda e de suas duas filhas, entrou na Argentina na noite de terça-feira e partiu imediatamente de avião para Guayaquil, no Equador, onde desembarcaram na manhã desta quarta-feira. De lá, seguiu para os Estados Unidos.

A informação foi divulgada inicialmente pelo canal C5N, que filmou uma van com o logotipo da “Dallas Travel Turismo LTDA” chegando escoltada pela polícia ao aeroporto de Misiones, na qual Flavio teria sido transportado do Brasil para a Argentina.

O governo local afirmou que não havia mandado de prisão ou impedimento legal expedido na fronteira que barrasse Flávio e sua família de entrar no país, apesar da decisão do ministro Alexandre de Moraes.

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