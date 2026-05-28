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EUA Flávio Bolsonaro chega em Brasília após encontro com Trump nos EUA O parlamentar embarcou para os EUA na noite de domingo e chegou ao país na segunda-feira, dando início à agenda política em Washington

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desembarcou em Brasília na tarde desta quinta-feira após uma série de compromissos nos Estados Unidos, incluindo um encontro reservado com o presidente norte-americano Donald Trump, na Casa Branca. O parlamentar embarcou para os EUA na noite de domingo e chegou ao país na segunda-feira, dando início à agenda política em Washington.

Na capital federal, Flávio disse ter conversado com Trump sobre temas ligados à segurança pública, economia, tarifas comerciais e articulação entre lideranças conservadoras. Segundo ele, um dos principais temas discutidos com Trump foi a possibilidade de os Estados Unidos classificarem o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

Além da pauta de segurança pública, Flávio afirmou que discutiu com Trump investimentos estratégicos, terras raras e tarifas comerciais envolvendo exportações brasileiras. O senador disse ter sinalizado que, caso seja eleito em 2026, pretende reconstruir a relação bilateral para evitar novas sobretaxas contra empresas brasileiras. No ano passado, o presidente norte-americano chegou a anunciar um tarifaço, posteriormente revogado.

Já ao comentar os recentes desgastes enfrentados pela pré-campanha depois do caso “Dark Horse”, o senador disse que “campanha tem altos e baixos”.

— Crise de quê? Campanha tem altos e baixos. Tenho segurança de que sou a única alternativa contra um governo horrível, que gasta de forma desenfreada. Não tem nenhuma crise na minha campanha. Eu já esclareci tudo e agora quem tem que se explicar é o PT da Bahia.

A viagem faz parte da estratégia do entorno de Flávio de ampliar interlocuções internacionais e reforçar sua projeção política de olho na corrida presidencial depois de uma crise de imagem que fez o senador cair em pesquisas recentes de intenção de voto frente ao seu principal rival, o presidente Lula (PT).

A passagem pelos Estados Unidos também incluiu reuniões com empresários, interlocutores ligados ao Partido Republicano e aliados do trumpismo. Na quarta-feira, por exemplo, ele também se reuniu com o secretário de estado, Marco Rubio.

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