A- A+

Política Flávio Bolsonaro cobra revogação de demissão de Reis, e Bacellar ameaça deixar candidatura Senador afirmou, ao site 'Agenda do Poder', que Castro precisa buscar 'diálogo' entre desafetos. Ao GLOBO, presidente da Alerj mantém posição

Em meio ao racha entre o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacellar (União), e o ex-secretário estadual de Transportes, Washington Reis (MDB), o senador Flávio Bolsonaro interveio nesta terça-feira pedindo uma saída para o retorno de Reis ao governo do Rio.

Após a manifestação de Flávio, no entanto, Bacellar reforçou sua posição de abandonar a candidatura à sucessão do governador Cláudio Castro (PL) caso seja desautorizado na decisão de exonerar Reis.

Em entrevista ao site Agenda do Poder, Flávio disse ter pedido a Castro que "revogue a exoneração e negocie uma saída no diálogo" entre Reis e Bacellar, "reunindo os dois para uma conversa". A demissão de Reis havia sido publicada por Bacellar, com a caneta de governador em exercício, na última quinta-feira, durante uma viagem de Castro ao exterior.

Ainda nesta terça, procurado pelo GLOBO, Bacellar reiterou o discurso de que abandonará a candidatura ao governo caso seja desautorizado por Castro.

O presidente da Alerj lembrou já ter se posicionado sobre o tema na última sexta-feira, em declaração à TV Globo, quando afirmou que Castro tinha o direito de revogar sua decisão, mas que isto faria com que ele "não compactuasse mais" com o projeto de ser candidato à sucessão no Executivo estadual.

— Não retiro uma vírgula do que disse — disse Bacellar nesta terça.

Bacellar havia se reunido com Flávio na última sexta-feira, na Região dos Lagos, em meio à tentativa de buscar aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à decisão de demitir Reis. Ambos, Bacellar e Reis, concorrem pela preferência da família Bolsonaro para concorrer ao Palácio Guanabara.

Reis, por sua vez, ainda aguardava até a tarde desta terça-feira um chamado de Castro para discutir seu futuro. O governador retornou de viagem a Portugal na noite de domingo e se manteve em silêncio sobre a queda de braço entre seus dois aliados.

Embora tenha sido demitido do governo estadual por Bacellar, e mesmo sem ter sido readmitido até aqui por Castro, Reis cumpriu agenda relacionada à secretaria estadual de Transportes em Brasília, nesta terça.

Ele se reuniu no Ministério dos Transportes com o presidente da empresa pública Infra S.A., Jorge Bastos, para discutir o apoio federal a obras em uma rodovia na altura de Magé, município da Região Metropolitana do Rio.

Veja também