Eleições 2026 Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado Procurado por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula não se manifestou

Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), postulante à reeleição, em entrevista à rádio Fan FM de Sergipe nesta segunda-feira (2). Na ocasião, Flávio comparou Lula a um "Chevrolet Opala velho".

"Em algum momento o Opala já foi bonito, já foi um carro de luxo, que dava resultado e te levava para qualquer lugar. Hoje, o Lula é uma pessoa retrógrada, atrasada e ultrapassada", afirmou o senador.

Lançado em 1968, o Opala foi primeiro automóvel de passeio da Chevrolet do Brasil e chegou oferecendo luxo e status. O fim da vida do modelo foi anunciado no Jornal do Carro do dia 22 de julho de 1992.

Procurado por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula não se manifestou.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também criticou o fato de Lula não utilizar celular e o posicionamento do presidente em relação à Inteligência Artificial (IA), que tem sido marcado por cautela.

"É um cara que acha que a IA só serve para manipular vídeos e fotos em redes sociais. Ele não tem ideia de como isso é importante para um governo que quer se pautar pela modernidade", declarou Flávio.

Lula tem adotado um discurso crítico às fake news, aos algoritmos das redes sociais e aos riscos do uso da IA. No dia 16 deste mês, ele alertou para o uso da tecnologia na manipulação de imagens, dizendo ser necessária atenção redobrada, especialmente no caso de mulheres que têm fotos transformadas em 'nudes' por meio de ferramentas digitais.

Flávio Bolsonaro afirmou ainda que a IA é estratégica para a área da segurança pública e que Lula desconhece o potencial da tecnologia. Como mostrou o Estadão, em uma eleição marcada pela polarização entre esquerda e direita, o tema da segurança pública pode ser decisivo para parte do eleitorado. Pesquisa Genial/Quaest divulgada em novembro apontou que a violência era a principal preocupação de 38% da população.

Ao final do vídeo, o senador disse que Lula teria "derretido" nas pesquisas eleitorais no Nordeste. Como também revelou o Estadão, o PT chega a 2026 enfrentando dificuldades em parte da região, historicamente considerada um reduto da esquerda. Levantamentos recentes indicam vantagem da oposição em Estados-chave como Bahia, Maranhão e Ceará, enquanto, em outros, os palanques permanecem indefinidos, com disputas internas e negociações em curso.

Apesar disso, Lula lidera todos os cenários de primeiro turno para o Planalto e supera os adversários no segundo turno, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada em 14 de janeiro.



