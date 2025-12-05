A- A+

Eleições 2026 Flávio Bolsonaro confirma pré-candidatura à Presidência em 2026: "Bolsonaro me conferiu a missão" Senador foi escolhido pelo pai para concorrer as eleições

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) assumiu publicamente, nesta sexta-feira, a condição de pré-candidato à Presidência em 2026, ao divulgar uma mensagem em que afirma ter sido escolhido por Jair Bolsonaro para liderar o projeto político do grupo.

A declaração ocorre após Flávio relatar a aliados, nesta semana, que o pai o convocou para disputar o Planalto. A definição teria ocorrido durante visita ao ex-presidente, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

No comunicado, o senador afirma que Bolsonaro lhe conferiu oficialmente a missão:

— É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação.

A fala de Flávio formaliza um movimento interno que vinha sendo gestado dentro do PL. Segundo relatos, Bolsonaro pediu que o primogênito passe a se comportar como candidato: viajar pelo país, intensificar embates com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e organizar palanques estaduais, tarefas vistas por aliados como fundamentais para tentar manter o capital político da família em 2026.

A pré-candidatura anunciada também reorganiza o tabuleiro da direita. Até aqui, Tarcísio de Freitas era tratado nos bastidores como o nome mais forte para encabeçar uma chapa apoiada pelo bolsonarismo, mas pessoas próximas ao governador de São Paulo afirmam que ele não desejava concorrer nem aceitar a vice.

A preferência por Flávio, segundo dirigentes do PL, reflete a avaliação de Bolsonaro de que apenas um membro da família seria capaz de unificar o partido em meio às disputas internas e à pressão de caciques regionais.

O anúncio, porém, não encerra a disputa. Parte do PL avalia que a escolha pode não ser definitiva, interpretando o gesto como uma estratégia de Bolsonaro para manter controle político mesmo preso. Integrantes de partidos do Centrão também dizem não ver viabilidade eleitoral em Flávio a longo prazo.

O movimento ocorre após um desentendimento público entre Flávio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que venceu uma disputa política sobre alianças no Ceará. Após se posicionar de forma contrária à aproximação de bolsonaristas no estado com o ex-presidenciável Ciro Gomes, ela sofreu críticas públicas não só de Flávio, bem como de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carlos Bolsonaro (PL-RJ).

