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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro conseguirá vice no PL, diz presidente do Republicanos Declarações ocorreram em uma conversa com jornalistas, após Marcos Pereira ter anunciado em convenção nacional que o partido adotará neutralidade na eleição presidencial

O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou nesta terça-feira, 4, que o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, vai conseguir um vice dentro do próprio PL, após a inviabilização da candidatura da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, ao posto.

As declarações ocorreram em uma conversa com jornalistas, após Pereira ter anunciado em convenção nacional que o partido adotará neutralidade na eleição presidencial. A posição impede que Daniella Marques concorra a vice de Flávio.

"Ele vai conseguir dentro do PL, se ele não conseguir um outro partido que possa oferecer a vice", declarou Pereira, ao ser questionado sobre a decisão do Republicanos inviabilizar a indicação de um vice do partido para Flávio.

Na ocasião, Pereira disse que vai colaborar pessoalmente na campanha de Flávio. Segundo o dirigente, a decisão nacional do partido se dá pela votação entre os diretórios estaduais. Foram 17 pela neutralidade, nove a favor de Flávio e um a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pereira disse que até a segunda-feira, 3, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ainda pedia o apoio nacional do partido a Flávio. A decisão permitiria a ampliação do tempo de TV ao pré-candidato do PL.

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