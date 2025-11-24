Flávio Bolsonaro critica divulgação de vídeo da tornozeleira: "ignorou provas"

A- A+

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou a divulgação do vídeo que mostra a tornozeleira eletrônica violada de Jair Bolsonaro. O ex-presidente está preso na sede da Polícia Federal (PF). A declaração ocorreu após uma reunião do PL nesta segunda-feira, 24.



Segundo o senador, seu pai foi humilhado com a divulgação das imagens. Flávio afirmou ainda que o ex-presidente estava sob efeito de medicamentos, o que explicaria o tom de voz apresentado no vídeo.

O senador também declarou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes "ignorou provas".





Durante o pronunciamento, Flávio Bolsonaro comentou o cenário político para 2026 e reforçou que não será candidato à Presidência. Ele ressaltou que qualquer decisão será tomada após o posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.



O senador afirmou que o principal objetivo da direita é aprovar a anistia e destacou que a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende reconduzir o projeto de lei que prevê anistia aos presos dos atos de 8 de janeiro.



O projeto, relatado por Paulinho da Força (Solidariedade-SP), tem caminhado para a não anistia total e irrestrita, mas uma redução de pena para os envolvidos.



Flávio Bolsonaro destacou que o relator pode sugerir uma anistia parcial, mas afirmou que não trabalha nessa linha. Após a reunião do partido, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ) declarou que o projeto da anistia será votado nesta terça-feira, 25, na Câmara dos Deputados.



A reuniu ocorreu três dias após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso por violar a tornozeleira eletrônica durante a prisão domiciliar.

