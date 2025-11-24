Ter, 25 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça25/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRONUNCIAMENTO

Flávio Bolsonaro critica divulgação de vídeo da tornozeleira: "ignorou provas"

Segundo o senador, seu pai, Jair Bolsonaro, foi humilhado com a divulgação das imagens

Reportar Erro
Flávio Bolsonaro participa de reunião do PL em defesa do seu pai, Jair BolsonaroFlávio Bolsonaro participa de reunião do PL em defesa do seu pai, Jair Bolsonaro - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou a divulgação do vídeo que mostra a tornozeleira eletrônica violada de Jair Bolsonaro. O ex-presidente está preso na sede da Polícia Federal (PF). A declaração ocorreu após uma reunião do PL nesta segunda-feira, 24.

Segundo o senador, seu pai foi humilhado com a divulgação das imagens. Flávio afirmou ainda que o ex-presidente estava sob efeito de medicamentos, o que explicaria o tom de voz apresentado no vídeo.

O senador também declarou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes "ignorou provas".

Leia também

• Zema defende Bolsonaro após violação de tornozeleira

• PL aposta em discurso de intolerância religiosa na prisão de Bolsonaro e pressiona por anistia

• Anderson Torres pede para cumprir pena em unidade da PF, onde está Bolsonaro, ou batalhão da PM



Durante o pronunciamento, Flávio Bolsonaro comentou o cenário político para 2026 e reforçou que não será candidato à Presidência. Ele ressaltou que qualquer decisão será tomada após o posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O senador afirmou que o principal objetivo da direita é aprovar a anistia e destacou que a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende reconduzir o projeto de lei que prevê anistia aos presos dos atos de 8 de janeiro.

O projeto, relatado por Paulinho da Força (Solidariedade-SP), tem caminhado para a não anistia total e irrestrita, mas uma redução de pena para os envolvidos.

Flávio Bolsonaro destacou que o relator pode sugerir uma anistia parcial, mas afirmou que não trabalha nessa linha. Após a reunião do partido, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ) declarou que o projeto da anistia será votado nesta terça-feira, 25, na Câmara dos Deputados.

A reuniu ocorreu três dias após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso por violar a tornozeleira eletrônica durante a prisão domiciliar.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter