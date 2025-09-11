A- A+

JULGAMENTO Flavio Bolsonaro critica julgamento do pai no STF: "Os pilares da democracia foram quebrados" Ação penal que tem ex-presidente, Braga Netto e outros seis ex-integrantes do governo passado como réus deve ter a análise concluída nesta semana

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (11), após a Corte formar maioria pela condenação do ex-mandatário e outros sete aliados.

O parlamentar argumentou que "os pilares da democracia foram quebrados para condenar um inocente".

"A pretexto de defender a democracia, os pilares da democracia foram quebrados para condenar um inocente que ousou não se curvar a um ditador chamado Alexandre de Moraes", escreveu Flávio no X.

A ministra Cármen Lúcia votou nesta quinta-feira por condenar o ex-presidente e outros sete aliados pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Com a manifestação de Cármen, a Primeira Turma da Corte formou maioria para condená-los, pelo placar de 3 a 1.

Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino já haviam votado no mesmo sentido, enquanto Luiz Fux defendeu a absolvição. É a primeira vez que um ex-presidente é condenado por tentativa de golpe de Estado na História do país.

Além de Bolsonaro, foram condenados:

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;

Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin (neste caso, menos por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado)

Veja também