Sex, 14 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta14/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRESIDENCIÁVEL

Flávio Bolsonaro declara patrimônio de R$ 8,18 milhões, valor mais de três vezes superior ao de 2018

Informação está em registro de candidatura feito nesta quinta

Reportar Erro
Entre os bens declarados pelo candidato do PL estão fundos de investimentos que somam R$ 1 milhão, uma casa em Brasília no valor de R$ 6,2 milhões e um carro de R$ 133 milEntre os bens declarados pelo candidato do PL estão fundos de investimentos que somam R$ 1 milhão, uma casa em Brasília no valor de R$ 6,2 milhões e um carro de R$ 133 mil - Foto: Reprodução/YouTube

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 8,18 milhões. Há oito anos, quando concorreu pela última vez, ele afirmou ter R$ 1,73 milhão — cerca de R$ 2,6 milhões em valores corrigidos pela inflação.

As informações que constam no registro de candidatura apresentado por Flávio apresentado nesta quinta-feira indicam, assim, um salto de 211% de patrimônio no período, pouco mais de três vezes acima do anterior.

Entre os bens declarados pelo candidato do PL estão fundos de investimentos que somam R$ 1 milhão, uma casa em Brasília no valor de R$ 6,2 milhões e um carro de R$ 133 mil.

Ele ainda detalhou na prestação de contas ter R$ 568,7 mil depositados no banco em conta corrente, R$ 103 mil como saldo em conta-poupança, R$ 10 mil em participação societária em escritório de advocacia, aplicação de renda fixa no valor R$ 8200 e R$ 249 e R$ 46 mil em outras participações societárias.

Leia também

• Flávio propõe reformar Judiciário e criar modelo prisional inspirado no de El Salvador

• TSE determina que filiação de Flávio ao PL seja restabelecida

• Chance de ser malandragem de Flávio para se fazer de vítima é enorme, diz candidato do Missão

Em 2018, quando concorreu ao cargo de senador no Rio de Janeiro, Flávio declarou ao Tribunal Superior Eleitoral ter R$ 1,74 milhão em patrimônio. Antes disso, havia sido deputado estadual por quatro mandatos consecutivos na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro (Alerj).

A maior parcela estava em aplicações e investimentos, que somavam R$ 558,2 mil. Completava a declaração um Volvo XC 2014, avaliado em R$ 66,5 mil.

Em imóveis, o senador declarou um apartamento residencial na Barra da Tijuca, avaliado em R$ 917 mil, uma sala comercial na Barra da Tijuca, de R$ 150 mil, e 50% de participação de uma franquia da loja de chocolates Kopenhagen, no valor de R$ 50 mil.

Essa loja virou alvo de investigação do Ministério Público por suspeita de ser utilizada para lavagem de dinheiro desviado da Alerj. O processo foi encerrado sem julgamento de mérito devido a anulações de provas e prescrição.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter