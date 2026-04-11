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pré-candidato Flávio Bolsonaro defende ajuste fiscal Na ocasião, Flávio também disse que a dívida pública em relação ao PIB representa uma "insanidade" e que o atual patamar prejudica investimentos no Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, defendeu a instauração de um ajuste fiscal ao comentar sobre o endividamento das famílias brasileiras. As declarações ocorreram neste sábado, 11, em entrevista a jornalistas em Porto Alegre (RS).

"Isso aí é consequência, mais uma vez, do mau exemplo que vem de cima. Um governo que gasta muito mais do que arrecada e, para gastar mais, mete mais imposto no bolso do contribuinte. É uma bola de neve que não fecha", afirmou o parlamentar.

Na ocasião, Flávio também disse que a dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) representa uma "insanidade" e que o atual patamar prejudica investimentos no Brasil.

"A gente tem De organizar as contas e, com isso, organizando as contas, os juros começam a cair, o crédito começa a ficar mais barato, as pessoas deixam de investir o dinheiro que têm guardado em especulação e passam a investir em novos empreendimentos, em ampliar as suas empresas, em gerar mais empregos, que vão pagar melhor, e assim as pessoas vão poder pagar as suas dívidas", disse.

Flávio acrescentou: "Não tem um caminho diferente, não tem fórmula mágica. Tem de ter muito trabalho, tem que ter ajuste fiscal e de fato dar o exemplo. O exemplo tem que começar a vir de cima, tudo o que não acontece no atual governo".

Flávio está na capital gaúcha por ocasião do lançamento da pré-candidatura do deputado federal Zucco (PL-RS) ao governo estadual. Além de apoiar Zucco, o filho de Jair Bolsonaro também endossa as pré-candidaturas dos deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Sanderson (PL-RS) para o Senado.



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