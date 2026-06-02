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BRASIL Flávio Bolsonaro defende Cleitinho como "cabeça de chapa" ao governo de Minas Dirigentes do PL defenderam, na semana passada, que partido se unisse ao Republicanos, mas colocasse o empresário Flávio Roscoe como candidato ao governo; senador mineiro recusou a proposta

O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), declarou que gostaria de ver o parlamentar Cleitinho (Republicanos) como candidato ao governo de Minas Gerais. O político pontuou em entrevista na manhã desta terça-feira, que “gostaria muito de caminhar ao lado” do senador mineiro e que visa uma “frente ampla” no estado. A declaração ocorre uma semana após os partidos debaterem cenários para a disputa estadual, colocando Cleitinho como vice numa suposta chapa.

— Aqui em Minas, minha convicção é que vamos conseguir chegar a um consenso. Cleitinho é um grande quadro, é senador comigo em Brasília, é uma pessoa que fala com o coração, tem um olhar para as pessoas que mais precisam. Gostaria muito de caminhar ao lado dele em Minas. Temos o Nikolas, que é um fenômeno, em especial com a juventude, é um jovem preparado, no início de sua carreira política e tem um futuro brilhante não só para Minas, mas para todo o Brasil. Acho que vamos conseguir chegar na composição de partidos para fazer uma frente ampla em Minas Gerais, que dê uma arrancada importante para nós. O povo mineiro tem uma grande responsabilidade com o Brasil. Não podemos errar — disse Flávio em entrevista à rádio Itatiaia.

O senador fluminense afirmou que Cleitinho tem a possibilidade de ser o cabeça da chapa e que está preparado para assumir como governador do estado.





— A possibilidade que está na mesa é o Cleitinho ser o cabeça de chapa nosso candidato a governador. As pessoas que dizem que ele não tem preparo, não é verdade. Ele sabe o que fala e sabe o que faz, pode montar um grande time, com independência política que ele tem, com pessoas qualificadas que podem ajudar Minas Gerais. Mas, independente de ser pré-candidato a governo, a vice ou estar de fora apoiando, quero muito caminhar com Cleitinho em Minas Gerais — reitera o senador.

Na última semana, representantes das siglas discutiram os cenários da disputa estadual. Em reunião com Marcos Pereira, na última terça-feira (26), dirigentes do PL apresentaram ao menos três cenários para a disputa deste ano, todos com PL e Republicanos juntos na chapa, ainda que em composições diferentes.

Uma das previsões incluía chapa encabeçada pelo empresário Flávio Roscoe, ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg). Outro desenho, previa Cleitinho Azevedo como candidato ao governo, tendo Roscoe como vice.

Na ocasião, Cleitinho negou a possibilidade de sair da disputa. Ele não participou diretamente da reunião entre os dirigentes dos partidos, mas encontrou Marcos Pereira na sede do PL após a conversa e ouviu do presidente do Republicanos um relato sobre os cenários debatidos.

Depois do encontro, Cleitinho reagiu com irritação à possibilidade de o PL lançar uma candidatura própria e disse que não sabia se ia apoiar Roscoe.

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