Flávio Bolsonaro defende Elon Musk e chama inquérito das fake news de "grande buraco negro"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), saiu em defesa do bilionário Elon Musk, dono da rede social X, após o empresário atacar Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e pedir sua destituição do cargo.



O parlamentar ainda chamou de "grande buraco negro" as investigações do inquérito das Fake News, instaurado na Corte em 2019 para investigar participações em atos antidemocráticos.

— O que começa errado vai terminar errado. Isso está acontecendo há mais de cinco anos com um inquérito imoral e inconstitucional, deslocando o foro de qualquer cidadão brasileiro para o Supremo. Tudo que acontece hoje é puxado para esse grande buraco negro que é o inquérito das Fake News — disse o senador em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Desde domingo, parlamentares bolsonaristas foram às redes demonstrar apoio a Musk diante da ameaça de sanções impostas por Moraes após sinalização pelo empresário de descumprimento de medidas judiciais. Por decisão do magistrado, ele será obrigado a pagar uma multa diária de R$ 100 mil por conta na rede X eventualmente reativada em contrariedade às medidas judiciais.





Entre aqueles que apoiaram o bilionário diante do enquadramento em investigação, está o irmão de Flávio, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que fez comparação com o caso do ex-deputado federal Daniel Silveira.

No programa, Flávio Bolsonaro disse que Musk "fez apenas uma pergunta" ao ministro, e não vê crime na situação:

— Na minha avaliação, ele não cometeu crime nenhum. Ele só fez uma pergunta ao ministro, que usa a rede social dele.

