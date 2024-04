Flávio Bolsonaro descarta possibilidade de que o pai peça asilo no exterior: "De jeito nenhum"

A- A+

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) rejeita a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu pai, pleitear asilo no exterior após o confisco de seu passaporte pela Polícia Federal. Em fevereiro, o ex-presidente ficou duas noites hospedado na Embaixada da Hungria, quatro dias após ter perdido o acesso ao documento e ficar impossibilitado de sair do país.

— De jeito nenhum (que ele pediu asilo), não existe essa história. Não tem por quê. Olha o que ele está fazendo pelo Brasil, arrastando gente Brasil afora. Não tem esse papo de fugir e pedir asilo — afirma Flávio, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira.

O parlamentar, no entanto, disse não ter conhecimento sobre o que o pai teria ido fazer na Embaixada da Hungria porque "ele não abre (os detalhes) para ninguém". Em entrevista à colunista do Globo Bela Megale, Flávio afirmou à época que tomou conhecimento momento antes da matéria do jornal "The New York Times":

— Ele não abre (os detalhes) para mim, não abre para ninguém. Eu também não quero ficar conjecturando sobre o que ele foi fazer ou não foi fazer. O fato é que, se ele quisesse ir lá pedir asilo político, ele teria ficado.





Sobre a visita feita por seu irmão mais novo, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), a seu pai no período em que esteve no prédio da representação húngara no Brasil, o senador afirmou que o irmão teria ido a Brasília visitar sua filha e, sabendo da estada do pai, foi visitá-lo por algumas horas e foi embora.

Segundo a colunista do Globo Bela Megale informou no final de março, quando a informação veio à tona, Carlos disse a aliados que teria ficado meia hora no local. Ele alega que queria ver o ex-presidente na embaixada porque não frequenta a casa do pai, em Brasília, devido a uma “questão pessoal”

