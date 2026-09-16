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Política

Flávio Bolsonaro desembarca no Recife para atos de campanha

Candidato do PL cumpre agenda com caminhada e ato público no Cais da Alfândega nesta tarde

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Flávio Bolsonaro foi recebido por Anderson Ferreira e Mendonça Filho ao desembarcar no Aeroporto do RecifeFlávio Bolsonaro foi recebido por Anderson Ferreira e Mendonça Filho ao desembarcar no Aeroporto do Recife - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), já desembarcou no Aeroporto Internacional dos Guararapes, na Zona Sul do Recife, para cumprir compromissos de campanha na capital pernambucana. Acompanhando do candidato a vice, o deputado alagoano Alfredo Gaspar (PL),  o presidenciável foi recebido pelo presidente estadual do PL, Anderson Ferreira e pelo deputado federal e candidato ao Senado pela PL, Mendonça Filho. 

Ferreira divulgou no próprio perfil do Instagram a chegada do filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na investigação da tentativa de golpe de 2023. Entre os compromissos de Flavio em solo pernambucano, está a realização de uma caminhada pelo Bairro do Recife, marcada para as 16h22. Também está previsto um ato do presidenciável no Cais da Alfândega, logo após a caminhada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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