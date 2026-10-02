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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro: Dias até 2º turno podem ser 'mais sangrentos e sujos' da história do Brasil Candidato do PL afirmou que PT poderá usar aliados no STF e no TSE para interferir na disputa e fazer ataques durante o período

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (2), acreditar que os 21 dias entre o primeiro e um eventual segundo turno podem ser "os mais sangrentos e sujos da história de todas as eleições no Brasil", por uma suposta ação do PT.

Ele voltou a atribuir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a articulação pelas decisões da Justiça que afetaram o debate cancelado pela TV Globo, o que comparou a "um gol de mão".

"Se você decidir validar o gol de mão do Lula, o jogo segue. Do primeiro para o segundo turno são mais 3 semanas, 21 dias, que podem ser os mais sangrentos e sujos da história de todas as eleições no Brasil.

Imagina quantos gols de mão o PT não vai tentar fazer com seus amigos no STF e no TSE nesse período do segundo turno. A quantidade de fake news que eles vão inventar, vão espalhar, vai ser gigantesca", declarou em vídeo publicado nas redes sociais.

Flávio classificou o cancelamento do debate como um fato "muito, mas muito negativo" e voltou a acusar, sem provas, o Judiciário de interferir nas eleições. "Foi um movimento muito brusco, obsceno mesmo, contra a liberdade de imprensa", declarou.

O candidato disse que a disputa poderia ser afetada por um suposto uso da "Polícia Federal para atacar todos os adversários do PT pelo Brasil": "Não vai ser só comigo. Vai ser uma baixaria sem precedentes. Vai ser um perigo real para a democracia", disse.

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