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CANDIDATO DERROTADO Flávio Bolsonaro disse que respeitaria resultado das eleições ao menos três vezes durante campanha Senador, no entanto, afirmou depois da derrota que era "impossível reconhecer" a virada de Lula por conta da ampliação do horário de votação e depois fugiu do país

Antes de sair do país e questionar o processo eleitoral, inclusive com acusações infundadas sobre a lisura do pleito, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou em pelo menos três momentos diferentes da campanha que respeitaria o resultado das eleições de 2026. A mudança de posição ocorreu apenas após perder no segundo turno para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em anos anteriores, Flávio criticou a atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições de 2022, acusando a Corte de preferência a Lula. Na campanha de 2026, entretanto, adotou um discurso mais moderado. Em 2 de agosto, durante entrevista ao programa "Canal Livre", na TV Bandeirantes, quando questionado se aceitaria a decisão das urnas, Flávio respondeu afirmativamente. Além disso, o então candidato chegou a defender o próprio tribunal.

— Eu vou aceitar. Eu vou concorrer com essas regras e tenho certeza que o TSE diferente de 2022 vai ser um TSE imparcial e que vai tomar todas as providências para que essa eleição ocorra com mais segurança e mais transparência, porque o maior interessado em que as eleições aconteçam com essa normalidade é o próprio TSE, o que não pareceu que foi em 2022 — disse.

Durante a campanha, o TSE foi presidido por Kassio Nunes Marques, com André Mendonça como vice-presidente. Os dois foram indicados ao Supremo Tribunal Federal por Jair Bolsonaro.

No dia 28 daquele mês, durante entrevista ao Jornal Nacional, voltou a afirmar que respeitaria o processo eleitoral. Contudo, quando questionando em seguida se manteria o compromisso mesmo em caso de derrota, ele respondeu que venceria no primeiro turno.

Em 16 de outubro, também em entrevista ao Jornal Nacional, ele afirmou que respeitaria qualquer resultado.

— Eu vou disputar as eleições com as regras que estão aí. Independentemente de qual for o resultado, eu vou respeitar. Só que eu tenho a convicção que o Brasil já escolheu a mudança.

Nove dias depois, contudo, Lula saiu vitorioso das urnas, com 51,79% dos votos válidos. No mesmo dia, Flávio se recusou a aceitar os resultados e conceder sua derrota ao petista.

— É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto como essas coisas aconteceram. Vamos usar nosso jurídico, vamos pedir a anulação dessas eleições — declarou o senador na noite de domingo.

Após a eleição, Flávio foi intimado pela Polícia Federal a entregar seus passaportes por determinação do ministro Alexandre de Moraes em investigação iniciada para apurar as atividades de seu amigo e advogado Willer Tomaz.

Inicialmente, o senador afirmou que entregaria o documento e que nunca tinha pensado em deixar o país. Entretanto, no dia seguinte, Flávio deixou Brasília com sua família rumo à fronteira do Brasil com a Argentina. Do país vizinho, ele embarcou em um avião até Miami, nos Estados Unidos.

Uma vez no país, o parlamentar divulgou uma carta com teor golpista em que, inicialmente, se declarava presidente do Brasil. Em outra versão, se disse "líder do Brasil". No documento, Flávio voltou a falar, também, em fraude eleitoral.

"Na noite de domingo, vi estarrecido uma fraude eleitoral se concretizar diante dos meus olhos. A atuação ilegítima e ilegal do ex-advogado do Lula permitiu que uma impossibilidade matemática se concretizasse e Lula acrescentasse mais de 10 milhões de votos do primeiro para o segundo turno", afirmou, novamente sem apresentar provas.

Em entrevistas concedidas no país americano, Flávio voltou novamente a falar sobre o tema, mas disse que não iria contestar o resultado nos tribunais porque não possuía evidências de fraude.

"Eu tenho minhas suspeitas", disse Flávio, em entrevista ao "New York Times". "Ninguém pode dizer com 100% de certeza que estou certo, nem com 100% de certeza que estou errado."

Durante a pré-campanha e em anos anteriores, Flávio repetiu o discurso do pai, colocando em desconfiança o sistema da urna eleitoral. Em entrevista ao podcast "Flow", por exemplo, em dezembro de 2025, ele disse que o debate sobre as urnas estava "interditado", indicando que colocar sua confiabilidade em dúvida era visto como um ataque à democracia.

Já em janeiro de 2026, durante entrevista ao programa do comentarista Paulo Figueiredo, o então pré-candidato evitou afirmar categoricamente que havia ocorrido fraude nas urnas. Argumentou, porém, que os questionamentos sobre a segurança eleitoral haviam se tornado um assunto proibido.

"Eu não vou entrar nessa questão de fraude em urna ou não, porque, como você falou, você pedir mais transparência e mais segurança no processo eleitoral virou um crime de atentado contra a democracia", afirmou.

Na mesma entrevista, questionado sobre o que diria a eleitores que não confiavam na apuração, Flávio pediu que participassem da votação e ajudassem a fiscalizar o processo. Também mencionou possíveis formas de fraude, sem apresentar naquele momento comprovação de que tivessem ocorrido.

"Você vá votar, nos ajude a fiscalizar a apuração das zonas, porque tem diversas formas de você fraudar uma votação. Tem mesário que vota no lugar de quem não compareceu. Tem diversas formas que dá para fazer, com a fiscalização a gente consegue evitar. A composição do TSE vai permitir que nós possamos ir para uma eleição para competir em nível de igualdade, paridade de armas, como a gente chama, sem as interferências que aconteceram em 2022, porque apesar de tudo o que aconteceu, Ainda assim, a diferença foi muito pequena", afirmou.

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