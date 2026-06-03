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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro diz esperar união com Zema e Caiado no 2º turno para 'derrotar o PT' Senador voltou a defender que os três estejam juntos em um eventual segundo turno e disse não saber se haverá uma união ainda para o 1º turno, porque não tem "controle" sobre os adversários

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PL, afirmou nesta quarta-feira, 3, ter pedido união aos também pré-candidatos Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) durante um encontro entre eles na terça, 2, em um evento em Minas Gerais. Segundo Flávio, a conversa foi "amistosa".

"Sempre tive uma conversa muito franca e direta com eles. Com o Zema, nós sempre conversamos dessa forma, o importante é a gente estar junto para derrotar o PT. O Zema, o Caiado e eu, nós três, temos uma grande responsabilidade de estarmos unidos contra o PT", declarou o senador em entrevista ao jornal O Tempo, em Minas Gerais.

Flávio disse se dar bem com Zema e que pediu ao ex-governador mineiro para virar a página. "Falei: Zema, vamos olhar para frente, cara. Faz o que o seu coração mandar com relação a mim, não faz o que o marqueteiro mandar, não, porque você tem que esclarecer o povo mineiro, o povo brasileiro, o perigo do Lula. Nós três aqui, independentes, como vai ser essa campanha, a gente tem que estar focado em resgatar o Brasil", contou Flávio

Flávio reafirmou, porém, considerar que Zema se precipitou ao lançar um vídeo criticando suas conversas com o dono do banco Master, Daniel Vorcaro: "Continuo achando que ele foi um pouco precipitado, porque, ele não pode colocar essa disputa entre quem vai ser o candidato que irá para o segundo turno à frente do interesse do povo brasileiro", falou.

O senador voltou a defender que os três estejam juntos em um eventual segundo turno e disse não saber se haverá uma união ainda para o 1º turno, porque não tem "controle" sobre os adversários.

Chapa em MG

Flávio sinalizou ver dificuldade de construir uma chapa ao governo de Minas Gerais com o atual governador, Mateus Simões (PSD): "Ele está num grupo político que praticamente inviabilizou que houvesse alguma composição com o PL. Ele está no PSD. O PSD tem um candidato à Presidência, que é o Caiado. Matheus Simões é do grupo político do Zema, que também é candidato à Presidência da República ... A gente está neste momento raciocinando", falou.

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