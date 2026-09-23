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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro diz estar vendo movimento similar ao de 2018, quando o pai dele foi eleito Declaração vem em um momento em que o candidato reforça o apelo para um voto útil

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira, 23, estar sentindo "um movimento" semelhante ao da eleição de 2018, quando seu pai, Jair Bolsonaro (PL), foi eleito presidente.

"Estou na minha 14ª campanha eleitoral, e a gente aprende a sentir um pouquinho o cheiro da rua, quando a onda está crescendo. Estou vendo um movimento igual, tudo isso", disse, durante transmissão em seu canal no YouTube, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

A declaração vem em um momento em que Flávio reforça o apelo para um voto útil. Internamente, porém, a campanha do candidato avalia que uma conclusão no 1º turno tem chance irrisória.

Durante a transmissão, Tarcísio repetiu o pedido: "Vamos olhar a coisa com pragmatismo. Não dá mais para ter o PT (...). Está na hora de todo mundo vir com Flávio, o esforço final, convencer indeciso, de militar na rede social", disse o governador de São Paulo.

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