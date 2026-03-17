Flávio Bolsonaro diz que conversou com Moraes sobre prisão domiciliar do pai
Na ocasião, Flávio, que agora também está registrado como um dos advogados do ex-presidente, destacou o argumento de que a falta de acompanhamento constante no presídio pode acarretar o óbito do presidente
O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (17) que se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, a conversa "foi bastante tranquila e objetiva e ele num momento oportuno ficou de avaliar o pedido. (Moraes) não deu prazo para a decisão, tem o tempo que achar necessário".
Na ocasião, Flávio, que agora também está registrado como um dos advogados do ex-presidente, destacou o argumento de que a falta de acompanhamento constante no presídio pode acarretar o óbito do presidente. Para ele, o ex-presidente estaria melhor amparado em reclusão domiciliar.
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