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ELEIÇÕES 2026 Flávio Bolsonaro diz que é perseguido por representar uma "ameaça ao sistema" Pré-candidato à Presidência comparou sua situação a de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta quinta-feira, 23, que é perseguido politicamente por representar uma "ameaça ao sistema". A declaração foi dada pelo parlamentar durante uma live em seu canal no YouTube e ocorre após a revelação de que ele teria recebido R$ 500 mil de uma empresa, cujo dono está envolvido no esquema do Banco Master, de Daniel Vorcaro.

"Eu sou claramente uma pessoa altamente perseguida. Não é agora, sei disso desde lá de trás. Nunca reclamei de ser questionado de nada, mas o que está acontecendo agora é algo completamente desproporcional. É completamente absurdo o que está acontecendo, porque estão vendo que eu sou uma ameaça de verdade ao sistema", declarou o parlamentar.

Flávio comparou sua situação a de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, o "modus operandi é exatamente o mesmo" com o objetivo de impedi-lo de chegar ao Executivo.

"Não querem Flávio Bolsonaro na Presidência da República, mas sinto informar a todos eles que vai ter Bolsonaro subindo a rampa do Palácio do Planalto em 2027. Quem vai colocar a faixa em Flávio Bolsonaro chama-se Jair Messias Bolsonaro, queiram ou não queiram", disse o senador.

Semelhante ao pai, Flávio também criticou a imprensa: "Eu respeito muito o trabalho da imprensa, mas está descarado, está muito desproporcional. Eu sei que grande parte não gosta do Bolsonaro, eu entendo isso. Muitos de vocês foram doutrinados em sala de aula para serem de esquerda e acham que estão salvando o Brasil, estão salvando o mundo de um monstro ao combater o Bolsonaro".

O senador questionou ainda o motivo da delação de Vorcaro ainda não ter vazado e se comparou ao empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e envolvido no escândalo de fraudes no INSS.

"Eu não sou investigado em absolutamente nada. É só a imprensa me julgando e me condenando todos os dias, 24 horas por dia. ... Mesmo eu não sendo investigado por nada, por eu ser totalmente ficha limpa, mas ficam-se essas narrativas o tempo inteiro, para criar, para tentar construir uma imagem, para me atacar, ainda assim quebraram o meu sigilo e do meu escritório de advocacia", criticou.

Escolas cívico-militares

Flávio Bolsonaro disse nesta que pretende rever o modelo educacional do Brasil, caso seja eleito.

"Vamos mudar o currículo para que seu filho aprenda algo útil para a vida dele, não esse lixo que hoje é ensinado aos milhões de crianças em sala de aula", afirmou. Flávio afirmou que retomará o programa de escolas cívico-militares, instituído no governo de Jair Bolsonaro, mas descontinuado na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Simples Nacional

O senador disse que fará uma revisão das faixas do Simples Nacional caso seja eleito. A declaração foi dada pelo parlamentar durante uma live em seu canal no YouTube.

"Com certeza a gente vai olhar com lupa essas questões de burocracia, das faixas de tributação. Uma coisa que estou discutindo com minha equipe é uma forma de incentivar as pessoas quando passam de uma faixa para outra", afirmou.

Flávio também prometeu que um de seus focos será a "mobilidade social", especialmente a partir do empreendedorismo, e voltou a afirmar que utilizará a Caixa Econômica Federal neste processo. O senador reiterou ainda que promoverá um "tesouraço" de portarias para reduzir a burocracia federal.

Já na área de segurança pública, Flávio disse que pretende quadruplicar a pena mínima para quem rouba e faz receptação de celular. Ele também defendeu a ampliação de presídios, com a criação de 500 mil novas vagas no sistema carcerário.

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