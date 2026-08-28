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SABATINA Flávio Bolsonaro diz que Eduardo errou ao agradecer tarifas e que não negociará Pix com os EUA Declaração foi feita durante sabatina promovida pela TV Globo

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira, 28, que o irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) errou ao agradecer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela aplicação de tarifas contra o Brasil. A declaração de Flávio foi feita durante sabatina promovida pela TV Globo.

"Ele errou de agradecer em relação às tarifas. O trabalho que ele fez lá para conscientizar, e a decisão quem tomou foi o governo americano e não Eduardo Bolsonaro. Ele não tem nada a ver com isso", disse Flávio.



Ao ser questionado sobre como conduziria a negociação com os Estados Unidos pelo término das tarifas, Flávio afirmou que não colocará o Pix como moeda de troca. Provocado por não ter pedido a suspensão das taxas e sim o adiamento, o senador disse que é preciso antes "entender a cabeça" de Washington.

As tarifas

Flávio Bolsonaro tem atribuído ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a culpa pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Em julho, o senador reuniu-se com o presidente norte-americano Donald Trump e afirmou ter pedido o cancelamento da sobretaxação.

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