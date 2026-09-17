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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro diz que Lula já 'virou um Biden': 'Não fala mais lé com cré' A subida de tom vem no mesmo dia em que o governo Lula anunciou um reajuste de 15% no Bolsa Família

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) criticou nesta quinta-feira (17) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e comparou o petista a Joe Biden, ex-presidente dos Estados Unidos que deixou sua campanha à reeleição após críticas pela idade.

"O cara já está há três mandatos, já virou um Biden, não sabe mais nem o que fala. Toda hora, dá patada em alguém, fala um absurdo, ofende alguém, alguém que não fala mais lé com cré. Não tem mais condições", declarou, durante transmissão semanal em seu canal no YouTube.

Mais cedo, Flávio já havia chamado Lula de "pinguço": "Com mais quatro anos de Lula, você acha que estará sofrendo mais ou menos com a violência? Vai sofrer mais. Acha que estará mais ou menos endividado? Mais endividado. Não tem sentido o Brasil reeleger esse pinguço incompetente e ladrão", disse à plateia de um comício em Vitória da Conquista (BA).

Na transmissão, Flávio afirmou que fará um "governo moderno" e que combaterá criminosos, "participando pessoalmente de operações policiais de combate ao narcoterrorismo". Segundo ele, isso o diferencia de Lula, que representaria ideias ultrapassadas.

A subida de tom vem no mesmo dia em que o governo Lula anunciou um reajuste de 15% no Bolsa Família.

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