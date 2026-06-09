A- A+

discurso Flávio Bolsonaro diz que Lula trata agro como 'bandidos' e 'fascistas', em evento do setor na Bahia Pré-candidato à Presidência pelo PL também afirmou que traficantes serão 'presos ou neutralizados' caso seja eleito

O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (9) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trata o agro como "fascistas" e "bandidos". A fala foi feita durante a participação do senador no Bahia Farm Show, um evento agrícola na cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA), um dos maiores produtores nacionais de soja, milho e algodão.

— Vocês carregam esse Brasil nas costas e não merecem ter um presidente que trata o agro como se fossem fascistas, como se fossem bandidos. Isso tem dia e hora para acabar — afirmou Flávio, em seu discurso.

No discurso, Flávio também falou de segurança pública, dizendo que Lula defende o PCC e o Comando Vermelho. Ele ainda afirmou que, em seu governo, vai aprovar o fim da maioridade penal e a castração química para estupradores.

— O atual governo federal defende traficante do PCC e do Comando Vermelho fora do Brasil, enquanto nós fomos trabalhar para que eles fossem considerados terroristas, que é o que eles são. Vamos libertar cada baiano que hoje mora numa área dominada por esses narcoterroristas. Os bandidos têm até o final do ano para meter o pé do Brasil. Se não, ou vão ser presos ou vão ser neutralizados pela nossa polícia — disse o pré-candidato.

De acordo com o colunista do Globo Lauro Jardim, assessores de Flávio Bolsonaro têm dito a jornalistas e aliados, nos bastidores, que a pesquisa Quaest desta quarta-feira deve apontar uma ligeira queda do senador ainda por conta do novo tarifaço que o Brasil pode sofrer dos EUA. A expectativa deles é que Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) cresçam ligeiramente.

Veja também